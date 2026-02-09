Andreea Bănică dă de pământ cu influencerițele din România: „Au niște aere și sunt multe fraiere care le cred”

Andreea Bănică a vorbit despre industria influencerilor, despre care spune că nu o înțelege. Vedeta a vorbit de faptul că multe dintre femeile de pe internet care sunt cunoscute au obținut o faimă nemeritată și că, de fapt, ele nu se ocupă cu nimic. Cântăreața a spus ce înseamnă să fii cunoscut, din punctul ei de vedere și le-a pus la zis pe influencerițele din România.

Andreea Bănică, supărată pe influencerițele din România. Nu înțelege de ce sunt cunoscute și apreciate

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Cu toate că nu mai este atât de în vogă pe cât era în anii 2000, când a apărut pe piață, ea a reușit să rămână relevantă în industria muzicală.

Citește și: Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani

Vedeta are o carieră de peste 20 de ani și face în continuare show-uri incendiare. Cu toate că încearcă să țină pasul cu toate schimbările din industrie, Andreea Bănică recunoaște că nu înțelege anumite lucruri.

Ea este activă în mediul online, unde vorbește cu comunitatea ei și își ține urmăritorii la curent cu ce face. Totuși, ea spune că nu înțelege meseria de influencer și de ce unele femei sunt cunoscute în mediul online. Cântăreața spune că nu înțelege de ce anumite persoane, care nu se ocupă cu nimic care să le pună în atenția publicului, au parte de faimă, uneori eclipsând adevăratele celebrități.

Ce problema are cu femeile care au nascut și dau sfaturi altor mame

În plus, cântăreața a vorbit în special despre femeile care nasc și se apucă să dea sfaturi pe internet altor mame. Ea a spus că din păcate, există „multe fraiere” care le cred.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi. Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate.

Citește și: Andreea Bănică a răbufnit pe internet. Ce a pățit într-o parcare cu un bărbat: „Țărani sunt unii, zău!”

Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică la emisiunea Cancan Exclusiv.

Urmărește-ne pe Google News