Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani

Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani

Oana Savin
.

Andreea Bănică a dezvăluit adevărul despre destrămarea trupei Exotic, la 20 de ani de la eveniment. Artista a mărturisit că a fost exclusă fără să fie anunțată, contrar zvonurilor că ar fi părăsit trupa.

Andreea Bănică, despre destrămarea trupei Exotic

Au trecut mai bine de două decenii de la destrămarea trupei Exotic, un grup muzical feminin extrem de popular la începutul anilor 2000. Formația era compusă din Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Deși s-au vehiculat multe teorii despre motivele separării, un zvon persistent sugera că Andreea Bănică ar fi ales să părăsească trupa.

În cadrul unui podcast, Andreea Bănică a explicat că destrămarea trupei Exotic nu a fost decizia ei. Artista a mărturisit că a fost exclusă din grup, fără să fie informată în prealabil.

„Prima trupă s-a destrămat pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut”, a declarat artista.

Aceasta a continuat, explicând cum notorietatea ei a influențat dinamica grupului.

„Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine”, a mai spus ea.

Cum a aflat că a fost dată afară din trupă

Momentul în care Andreea Bănică a aflat că nu mai face parte din trupă a fost unul extrem de dureros.

„Și când am văzut că m-au dat afară… era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din Exotic”, a povestit artista.

Contrar zvonurilor din acea perioadă, Andreea Bănică a clarificat că nu ea a fost cea care a ales să părăsească trupa.

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea. Și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut?”, a povestit artista, precizând că a fost exclusă din trupă fără a fi anunțată în prealabil.

Sursă foto: Facebook, Instagram

