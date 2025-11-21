Andreea Bănică, declarații despre trauma care i-a schimbat viața. Și-a iertat tatăl abia după moarte: „A fost un om dur cu mine”

Andreea Bănică a trecut printr-o adevărată traumă când ambii ei părinți au plecat prea devreme din această lume. Vedeta a vorbit despre relația specială pe care o avea cu tatăl ei și cât de tare a suferit când acesta a murit în urma unui accident. Nu a mai durat prea mult și artista a rămas și fără mama ei. Cum s-a întâmplat totul.

Andreea Bănică și-a iertat tatăl abia după moarte

Andreea Bănică și-a pierdut tatăl în urma unui accident. Ea a vorbit despre relația specială pe care o avea cu acesta și felul în care el a iubit-o și chiar a preferat-o în detrimentul surorii sale mai mari.

Cu toate că a fost un om bun cu ea, tatăl Andreei Bănică era un om dur și sever. Vedeta a povestit despre cum și-a pierdut pe rând tatăl, mama și apoi bunicul din partea mamei sale.

Vedeta și-a pierdut tatăl în 2001, pe când avea doar 22 de ani. Bărbatul s-a certat cu un vecin care l-a lovit, iar apoi a căzut cu capul de bordură.

“Țin minte că, în ziua aceea, eram îmbrăcată în roșu, mergeam la ziua lui Liviu Vârciu. Tata a murit în urma unui accident. Fusese la o onomastică, băuse și s-a certat cu un vecin. I-a dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. Practic l-au lăsat să moară acolo.

După înmormântare, la trei zile, a trebuit să urc pe scenă să cânt. Tatăl meu m-a iubit enorm, mă iubea mai mult ca pe sora mea, ea era geloasă. Eu am fost remarcată la 4 ani și jumătate de Adrian Păunescu.

Tata m-a dus la el, la Teatrul de vară, și m-a chemat la București. Ne-a îndrumat la Casa Pionierului din Constanța. Îmi lipsește mult tata. Mă bucur că a apucat să vadă că mi-am luat prima mea mașina din banii obținuți din muzică, un Cielo. Își dorea mult să mă vadă realizată”, a povestit Andreea Bănică.

Când și-a iertat tatăl

Andreea Bănică a vorbit despre momentul în care și-a iertat tatăl. Artista a spus că tatăl ei era un om dur, însă a iubit-o enorm.

„L-am iertat de multă vreme și spun și când l-am iertat. A fost în momentul în care l-am pierdut. Atunci, practic, s-au șters toate lucrurile din viața mea. Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur cu mine, m-a iubit enorm. Am știut că m-a iubit enorm, de aceea l-am și iertat când l-am pierdut. A fost un moment foarte greu în viața și în cariera mea”, a explicat vedeta.

Doi ani mai târziu, mama ei a murit de cancer esofagian.

