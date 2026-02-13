O femeie în vârstă de 51 de ani a murit după ce mașina electrică în care se afla, a luat foc brusc pe bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei. Șoferul autoturismului, un bărbat de 56 de ani, a fost transportat la spitalul Bagdasar Arseni, cu răni.

Incendiu în sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit

Mașina electrică a luat foc vineri, 13 februarie, în jurul orei 13:00, în sectorul 6 al Capitalei. Flăcările s-au propagat rapid și la alte mașini parcate în apropiere.

Femeia care se afla în mașină pe locul din dreapta a murit pe loc, iar șoferul, un bărbat de 56 de ani a fost transport de urgență la spital cu arsuri pe corp.

Citește și: Povestea românului de 18 ani care a murit în incendiul din Crans-Montana. Guillaume locuia în Elveția, avea dublă cetățenie și vizita des România

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte 3 autovehicule din proximitate.

Până in momentul de față au fost identificate 2 victime, dintre care una decedată.

Intervenim cu 2 autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si 2 echipaje SMURD”, a transmis ISU București-Ilfov.

Polițiștii au spus că în interiorul mașinii electrice de la care a pornit incendiul a fost găsită o femeie.

„Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, o altă persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate”, a transmis Poliția Capitalei.

Citește și: O femeie din Dâmbovița a provocat intenționat un incendiu în care au murit ea și copilul ei de 5 ani

Traifucl a fost temporar restricționat pentru siguranța celor care au participat la intervenție.

Poliția a deschis o anchetă

Incendiul s-a manifestat violent încă din primele minute, conform primelor informații. Flăcările s-au răspândit rapid la alte patru autoturisme din apropiere. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere, dar și una de descarcerare și echipe SMURD.

Poliția a deschis o anchetă pentru a încerca să stabilească cu exactitate cauzele izbucnirii incendiului.

Citește și: Cât de periculos a fost fumul provocat de incendiul din București. „Am respirat partea cancerigenă”

Autoritățile nu au dat informații despre cauzele incendiului, deși se cunoaște faptul că autovehiculul era unul electric. Momentan, nu se știe dacă ar fi fost de vină sistemul de alimentare sau bateria. Autoritățile desfășoară cercetări, iar rezultatele vor fi făcute publice după ce expertizele tehnice vor fi încheiate.

Într-un astfel de caz, oamenii sunt sfătuiți să sune de urgență la numărul 112. Procedurile de stingere a unui astfel de incendiu sunt diferite față de cele la care se apelează în cazul unui incendiu la o mașină cu combustie.

Urmărește-ne pe Google News