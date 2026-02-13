Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc de pe PRO TV, difuzat în locul emisiunii „La Măruță”. A prins sau nu la public? 

Emisiunea „La Măruță” a avut ultima ediție pe 6 februarie, după 18 ani în care Cătălin Măruță a umplut casa românilor cu veselie, nostalgie, povești emoționante sau momente amuzante. Acum, pe intervalul ocupat de emisiune, șefii postului PRO TV au decis să difuzeze serialul turcesc „Leyla”. Iată cât de mult au apreciat românii această schimbare.
S-au uitat sau nu românii la serialul turcesc care a luat locul emisiunii „La Măruță”?
Serialul Leyla se difuzează pe PRO TV pe intervalul ocupat anterior de emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.
Producția a adus audiențe apropiate de emisiunea „La Măruță”, cu câteva variații moderate de la o zi la alta, conform datelor din primele două episoade care au fost difuzate luni și marți, 9 și 10 februarie.
Conform paginademedia, audiențele primelor două episoade din serial, difuzate pe intervalul 15:00 – 16:00, au fost conform așteptărilor.
Serialul „Leyla” a avut în prima zi audiențe puțin mai mari decât emisiunea „La Măruță”, dar marți audiența a scăzut la nivel național. În orașe, însă, serialul a avut mai mulți telespectatori de la o zi la alta. În ambele zile, producția Pro TV a fost depășită la audiență fie de „Jocul cuvintelor” de la Kanal D, fie de „Mireasa” de la Antena 1, în funcție de categoria de public analizată.
Luni, serialul „Lyela” a fost a doua opțiune la nivel național
La nivelul întregii țări, primul episod din serialul „Leyla” a fost a doua opțiune a românilor. Episodul a adunat o medie de 580.000 de telespectatori, asta în contextul în care ultimele zile ale emisiunii „La Măruță” aduna audiențe de până la jumătate de milion.
Ca top național, luni, 9 februarie, lucrurile au stat în felul următor:
1.Kanal D – 790.000
2.Pro TV („Leyla”) – 580.000
3.Antena 1 – 575.000
În mediul urban, „Leyla” a strâns aproape 225.000 de telespectatori și s-a apropiat de audiențele emisiunii lui Măruță. PRO TV s-a clasat pe locul 3, după Kanal D și Antena 1.
Top urban – luni, 9 februarie:
Kanal D – 290.000
Antena 1 – 270.000
Pro TV – 225.000
Marți, 10 februarie, a avut loc o scădere la nivel național, dar o creștere în mediul urban. Al doilea episod din „Leyla” a scăzut sub pragul de 500.000 de telespectatori la nivel național, dar a crescut la orașe.