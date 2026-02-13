Ce audiențe a înregistrat serialul turcesc de pe PRO TV, difuzat în locul emisiunii „La Măruță”. A prins sau nu la public? 

Emisiunea „La Măruță” a avut ultima ediție pe 6 februarie, după 18 ani în care Cătălin Măruță a umplut casa românilor cu veselie, nostalgie, povești emoționante sau momente amuzante. Acum, pe intervalul ocupat de emisiune, șefii postului PRO TV au decis să difuzeze serialul turcesc „Leyla”. Iată cât de mult au apreciat românii această schimbare.

S-au uitat sau nu românii la serialul turcesc care a luat locul emisiunii „La Măruță”?

Serialul Leyla se difuzează pe PRO TV pe intervalul ocupat anterior de emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Producția a adus audiențe apropiate de emisiunea „La Măruță”, cu câteva variații moderate de la o zi la alta, conform datelor din primele două episoade care au fost difuzate luni și marți, 9 și 10 februarie.

Citește și: Cătălin Măruță a angajat o fostă colegă de la Pro TV la podcastul lui: „Întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe stă în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare”

Conform paginademedia, audiențele primelor două episoade din serial, difuzate pe intervalul 15:00 – 16:00, au fost conform așteptărilor.

Serialul „Leyla” a avut în prima zi audiențe puțin mai mari decât emisiunea „La Măruță”, dar marți audiența a scăzut la nivel național. În orașe, însă, serialul a avut mai mulți telespectatori de la o zi la alta. În ambele zile, producția Pro TV a fost depășită la audiență fie de „Jocul cuvintelor” de la Kanal D, fie de „Mireasa” de la Antena 1, în funcție de categoria de public analizată.

Luni, serialul „Lyela” a fost a doua opțiune la nivel național

La nivelul întregii țări, primul episod din serialul „Leyla” a fost a doua opțiune a românilor. Episodul a adunat o medie de 580.000 de telespectatori, asta în contextul în care ultimele zile ale emisiunii „La Măruță” aduna audiențe de până la jumătate de milion.

Citește și: Cătălin Măruță, cu lacrimi în ochi în ultima ediție „La Măruță”: „A fost mai mult decât un proiect, a fost parte din viața mea”

Ca top național, luni, 9 februarie, lucrurile au stat în felul următor:

1.Kanal D – 790.000 2.Pro TV („Leyla”) – 580.000 3.Antena 1 – 575.000

În mediul urban, „Leyla” a strâns aproape 225.000 de telespectatori și s-a apropiat de audiențele emisiunii lui Măruță. PRO TV s-a clasat pe locul 3, după Kanal D și Antena 1.

Top urban – luni, 9 februarie:

Kanal D – 290.000 Antena 1 – 270.000 Pro TV – 225.000

Marți, 10 februarie, a avut loc o scădere la nivel național, dar o creștere în mediul urban. Al doilea episod din „Leyla” a scăzut sub pragul de 500.000 de telespectatori la nivel național, dar a crescut la orașe.

Citește și: Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan după ce Pro TV a scos de pe post emisiunea lui Cătălin Măruță

PRO TV a înregistrat o medie de 495.000 de telespectatori la nivel național și s-a clasat pe locul al treilea, după „Jocul cuvintelor” și „Mireasa”.

Top național – marți, 10 februarie:

Kanal D – 760.000 Antena 1 – 760.000 Pro TV – 495.000

La orașe, serialul a urcat la aproape 240.000 de telespectatori și s-a clasat pe locul al doilea.

Top urban – marți, 10 februarie:

Kanal D – 300.000 Pro TV – 240.000 Antena 1 – 210.000

Urmărește-ne pe Google News