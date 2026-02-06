Pro TV a anunțat încă o schimbare după ce a scos din grilă emisiunea lui Cătălin Măruță. Schimbarea îi vizează pe prezentatorii Roxana Hulpe și Cosmin Stan.

Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan după ce Pro TV a scos de pe post emisiunea lui Cătălin Măruță

După ce emisiunea „La Măruță” iese din grilă pe 6 februarie 2026, Pro TV anunță schimbări majore în programul de weekend. La 24 de ore după finalul show-ului lui Cătălin Măruță, postul lansează un jurnal de știri de prânz, difuzat sâmbăta și duminica, de la ora 13:00. Prezentatorii acestui jurnal dinamic vor fi Roxana Hulpe și Cosmin Stan, care vor alterna weekendurile în fața telespectatorilor.

Roxana Hulpe a declarat, în direct, în cadrul emisiunii „La Măruță”: „Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi”.

Această schimbare le oferă telespectatorilor o abordare proaspătă a știrilor și, în același timp, extinde responsabilitățile celor doi jurnaliști. Hulpe a adăugat: „De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13:00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend”.

În plus, Roxana Hulpe și Cosmin Stan își vor păstra rolurile de prezentatori ai jurnalului de dimineață din weekend.

