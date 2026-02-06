Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate în februarie. Cristina Demetrescu:„În special sunt probleme în zona inimii ”

Luna februarie vine cu câteva probleme de sănătate pentru unii nativi. Deși este supranumită luna iubirii, februarie marchează începutul unor schimbări importante, care vor zdruncina din temelii prioritățile multor nativi. Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea „Vorbește Lumea” despre nativii care se vor confrunta cu probleme de sănătate.

Zodia care va avea probleme de sănătate, în luna februarie

Cristina Demetrescu a vorbit despre faptul că începutul lunii februarie debutează sub influenței Lunii Pline în zodia Leu, un eveniment care amplifică nevoia de afirmare și curajul personal.

Astrele încurajează asumarea deciziilor importante și exprimarea creativă. Totuși, în timp ce unii sunt plini de curaj și de inițiativă, alte zodii se confruntă cu probleme și pot simți nevoia de generozitate și de a ajuta pe ceilalți. Totuși, acest schimb s-ar putea să se dovedească deloc benefic.

Pentru nativii Fecioară, perioada vine cu un accent sporit pe starea emoțională. Acești nativi pot deveni mai preocupați de sănătate, în special de zona inimii, în timp ce alții pot deveni mai lipsiți de entuziasm.

Prima săptămână din februarie vine cu energii astrale care înseamnă adaptare, transformare și nevoi emoționale.

La ce să fii atent în luna februarie

Luna Plină în zodia Leu este un eveniment care oferă nativilor dorința de a ieși în evidența și de a străluci.

În plus, energia acestei Luni Pline vine cu un plus de curaj și un plus de dorință de afirmare și consolidare a încrederii de sine.

Oamenii sunt încurajați să meargă înainte, indiferent de obstacolele apărute, spune Cristina Demetrescu.

Luna Plină în Leu pune accent pe bucuria de a trăi, pe pasiune și nevoia de a face lucruri pline de sens.

Fiecare zodie are șansa de a își recalibra direcția pe plan personal și profesional.

Ulterior, pe 13 februarie, Saturn intră în Berc și iese din Pești, un tranzit care are un impocat semnificativi asupra acestei zodii. În plus, vărsătorii vor avea un 2026 plin de prosperitate și noroc pe toate planurile. Abia anul acesta se vor vedea roadele muncii lor.

Pe de altă parte, Berbecii vor primi multe lecții de la viață. Acești nativi vor avea de trecut prin anumite greutăți, dar au șansa să își îmbunătățească identitatea și să lucreze la relațiile lor cu cei din jur.

