Pacienții diagnosticați cu cancer, care s-au vaccinat împotriva Covid-19 și urmează tratamente de imunoterapie își dublează rata de supraviețuire, arată un nou studiu publicat în Nature.

Vaccinul anti-covid dublează rata de supraviețuire a pacienților cu cancer

Cercetarea arată că pacienții cu cancer care au primit vaccinul anti-Covid au avut o rată de supraviețuire de 55% pe o perioadă de trei ani, comparativ cu 30,8% în rândul celor nevaccinați.

Acest efect a fost observat în special la persoanele care urmează tratamente cu inhibitori ai punctelor de control, o categorie de medicamente care stimulează sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase.

Profesorul Luke O’Neill a numit concluziile „remarcabile” și a explicat mecanismul prin care vaccinul cu ARNm întărește răspunsul imunitar împotriva tumorilor, potrivit Limerick Live.

„Ceea ce arată studiul este că, dacă ai cancer și urmezi imunoterapie pentru a-ți stimula sistemul imunitar și ai și vaccinul, durata de supraviețuire în cazul cancerului pulmonar și al melanomului se dublează”, a precizat savantul.

Potrivit profesorului, această cercetare are o valoare științifică majoră.

„Este un studiu remarcabil – este retrospectiv. Au analizat persoanele care au fost vaccinate și cele care nu au fost – se numesc inhibitori de punct de control – și au observat această prelungire a vieții”, a subliniat el.

Categoriile de pacienți pentru care este benefic vaccinul împotriva Covid-19

Potrivit profesorului Luke Oneill, în cazul cancerului pulmonar, pacienții vaccinați au trăit în medie cu 18 luni mai mult decât cei nevaccinați. Mai exact, acesta a explicat că vaccinul împotriva Covid-19 este benefic mai ales în cazul pacienților cu cancer pulmonar și melanom.

„În cazul cancerului pulmonar, persoanele trăiau cu 18 luni mai mult dacă fuseseră vaccinate împotriva COVID-19, ceea ce este foarte semnificativ”, a spus acesta.

„Iată că, dacă primești vaccinul cu inhibitorul punctului de control, dublezi timpul de supraviețuire”, a mai spus profesorul.

Inhibitorii punctelor de control sunt medicamente utilizate în imunoterapie, care acționează asupra proteinelor ce „frânează” sistemul imunitar, împiedicându-l să distrugă celulele tumorale.

„Sistemul imunitar are un element numit punct de control, iar tumora activează acest punct de control și împiedică sistemul imunitar să pătrundă – ca o barieră care se coboară. Ideea generală este că, dacă oprești bariera, sistemul imunitar pătrunde”, a explicat Luke ONeill.

El a adăugat că, în prezent, aceste tratamente funcționează „la aproximativ 20 sau 30% dintre oameni”, dar vaccinarea pare să crească eficiența lor semnificativ.

Sursă foto: Shutterstock

