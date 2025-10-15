Celebrul artist R&B D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer, potrivit unui anunț al familiei acestuia. Cântărețul a încetat din viață marți, 14 octombrie, în casa sa din New York.

D’Angelo, al cărui nume real era Michael Eugene Archer, a lăsat în urmă o „moștenire muzicală extraordinar de emoționantă”, se arată într-un comunicat al familiei, care a cerut fanilor să celebreze „darul cântecului pe care l-a lăsat lumii”.

Influentul cântăreț era cunoscut pentru pionierat în neo-soul, un gen muzical care îmbină R&B cu alte tipuri de muzică, inclusiv hip-hop și jazz.

Cele trei albume ale sale i-au adus lui D’Angelo patru premii Grammy.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a estompat lumina pentru noi în această viață”, a declarat familia sa în comunicatul preluat de BBC.

În luna mai, D’Angelo a fost nevoit să anuleze un concert cu The Roots în Philadelphia din cauza unei urgențe medicale. Cu două luni înainte de anularea concertului, fosta lui soție și mama fiului său, Angie Stone, a murit într-un accident de mașină. Femeia, în vârstă de 63 de ani, se întorcea cu mașina din Alabama spre Atlanta când mașina ei „s-a răsturnat și a fost lovită de un camion”, a raportat PBS.

Mesajele vedetelor, după decesul artistului

Omagiile au venit în număr mare, rapperii Doja Cat și Missy Elliot, precum și cântărețele Jill Scott și Jennifer Hudson adresându-și părerile de rău pentru pierderea lui D’Angelo.

„O adevărată voce a sufletului și o inspirație pentru mulți artiști străluciți ai generației noastre și ai generațiilor viitoare”, a scris Doja Cat pe X.

Jennifer Hudson a spus: „Am pierdut un adevărat original astăzi”.

Tyler the Creator a spus că „ADN-ul său muzical” a fost modelat de D’Angelo – „Suntem atât de norocoși că am fost în viață pentru a ne bucura de arta lui”, a scris el.

„Este o pierdere monumentală, nu numai pentru familie și cei dragi, ci și pentru milioane de oameni din întreaga lume care au fost impresionați de arta sa revoluționară. D’Angelo a fost un geniu, o forță a naturii a cărei muzică a schimbat peisajul muzicii soul și R&B. Mai important, a fost un tată, un fiu, un frate și un prieten iubit, a cărui absență lasă un gol imens” , a declarat și Lindsay Guion, managerul lui D’Angelo, pentru The U.S. Sun.

Cine a fost D’Angelo

D’Angelo și-a început cariera precum compozitor și a lucrat alături de nume mari din muzică precum Lauryn Hill și The Roots.

A devenit faimos în anii 1990 cu albumul său de debut, Brown Sugar. Piesa sa, Lady, de pe acel album, a ajuns pe locul 10 în topul Billboard Hot 100 în 1996. Această piesă i-a adus multiple nominalizări la Grammy și i-a asigurat un loc pe scena muzicală.

Fiul unui pastor penticostal, D’Angelo s-a născut în Richmond, Virginia, și a învățat singur să cânte la pian pe când avea doar trei ani.

La vârsta de 18 ani a câștigat concursul de talente amatori de la Teatrul Apollo din Harlem timp de trei săptămâni consecutive și a semnat rapid un contract cu EMI.

S-a impus ca o forță comercială cu albumul său de debut din 1995, numit tot Brown Sugar, și a câștigat două premii Grammy pentru albumul care a urmat în 2000, Voodoo.

Ulterior, artistul s-a luptat cu dependența de alcool și aproape și-a pierdut viața într-un accident de mașină în 2005.

A revenit la muzică în 2014 cu Black Messiah – un album la care lucra de ani de zile – pe care l-a terminat după ce a urmărit tulburările naționale provocate de protestele față de necondamnarea ofițerilor de poliție pentru moartea bărbaților de culoare neînarmați Michael Brown și Eric Garner. A câștigat ulterior premiul Grammy pentru cel mai bun album R&B în februarie 2016.

