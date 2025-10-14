Nadia Comăneci, în vizită la mama ei. Ce bunătăți i-a pregătit doamna Ștefania Alexandrina fiicei sale: „O ascult ca în copilărie”

Nadia Comăneci a mers în vizită la mama sa, iar femeia a așteptat-o cu preparate care mai de care mai bune, pregătite cu grijă și dragoste. Gimnasta a vorbit despre întâlnirea cu mama ei și despre emoțiile simțite.

Nadia Comăneci, din nou acasă. Vizită plină de emoție la mama ei

Nadia Comăneci a venit în România pentru a participa la câteva evenimente. Ea a ales să ași petreacă timp acasă, la mama ei, locul în care se simte din nou copil. Vizita a fost una încărcată de emoție, iar doamna Ștefania-Alexandrina și-a așteptat copilul cu o mulțime de bunătăți.

Zeița de la Montreal a vorbit despre felul în care se simte când ajunge din nou acasă.

„De fiecare dată când ajung acasă, mama mă răsfaţă cu toate bunătăţile. Mare parte dintre ele sunt făcute în casă. Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult. La fel cum făceam şi în copilărie”, a spus campioana pentru Orange Sport.

Pe Instagram, gimnasta a postat și un clip video cu un mesaj în care le-a arătat fanilor ce i-a pregătit mama ei: de la borcane pline de murături de casă, o mâncărică cu spanac și mai multe tipuri de friptură.

Fanii au reacționat cu mesaje emoționante și i-au transmis Nadiei Comăneci cele mai frumoase gânduri, dar și mamei sale.

„Unde e mai bine decât acasă la mama, draga noastră Nadia! Bine ai venit acasă! 🌟👏⚘⚘⚘❤❤❤🇷🇴”, o, „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte. ☘️”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care gimnasta le-a primit.

Mai mulți oameni au apreciat autenticitatea sportivei și s-au bucurat de reîntrevederea vedetei cu mama sa.

Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan

Pe lângă faptul că și-a vizitat mama și a mâncat bucate preparate cu drag, sportiva româncă s-a întâlnit și cu premierul Ilie Bolojan. Pe pagina de Facebook a Guvernului României au apărut imagini cu cei doi.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost în această seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna.

Întâlnirea desfășurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuție pregătirile care se fac pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 și pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor.

De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive, educative și despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

”În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor.

Încurajarea practicării sportului de către copii și tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria”, a fost mesajul de pe Facebook.

