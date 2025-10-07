Nadia Comăneci, declarații emoționante despre Dylan, fiul ei de 19 ani. Băiatul a plecat la facultate: „Am avut zile triste”

Nadia Comăneci și-a construit o viață de vis în Statele Unite ale Americii. Fosta sportivă este căsătorită cu Bart Corner și împreună au un fiu de 19 ani, pe nume Dylan. Tânărul a plecat recent la facultate, iar mama lui a făcut declarații emoționante.

Nadia Comăneci, tristă după ce fiul ei a plecat la facultate

Marea campioană a României a relocat din țară de mulți ani și s-a stabilit în America. Ea a revenit recent la un eveniment în țară, însă casa și familiei ei sunt acum în Statele Unite ale Americii.

Nadia Comăneci a făcut o carieră excepțională în gimnastică, ajungând numărul 1 mondial și obținând prima notă de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montréal, în 1976.

Acum, gimnasta are o viață liniștită, se implică în evenimente privind lumea sportivă și susține o mulțime de cauze, inclusiv caritabile și apare adesea pe la evenimente importante din țară și nu numai.

Pe plan personal, fosta sportivă are toate motivele de mândrie. Fiul ei, Dylan, are 19 ani și a plecat la facultate în Santa Monica.

Ea și soțul ei trec prin sentimente amestecate, însă aceasta a declarat că își vede fiul de câteva ori pe an și în timpul facultății vorbesc zilnic pe apel video.

”Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a declarat Nadia Comăneci la Antena Stars.

Ce relație are cu fiul ei

Nadia Comăneci are o relație foarte apropiată cu fiul ei, Dylan și se înțeleg de minune. Și soțul ei, Bart Conner, se înțelege bine cu tânărul student.

Fosta sportivă spune că cea mai importantă este comunicarea fizică, mai ales în contextul social media.

”Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media, ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a spus Nadia Comăneci.

