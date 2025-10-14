Cum își împart bunurile Ilie Năstase și Ioana: „Mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”

Ilie Năstase și Ioana au decis să divorțeze, iar prima înfățișare va fi peste doar două săptămâni. Ioana a fost cea care a intentat divorțul și nu pare că se va răzgândi. Iată cum vor fi împărțire bunurile și ce s-a întâmplat cu fostă vilă a soțului său din Dorobanți.

Ilie Năstase și Ioana divorțează

Ioana, soția fostului tenismen, a decis să divorțeze și a depus actele la Judecătoria Constanța încă din luna martie. La sfârșitul lunii octombrie, cei doi soți vor avea prima înfățișare.

Cu toate că Ioana voia să apeleze la un notar, Ilie Năstase nu s-a prezentat, așa că ea a fost nevoită să apeleze la instanțele judecătorești.

Fostul tenismen a declarat că el nu își dorește divorțul, iar Ioana a sperat ca probleme din căsnicie să se rezolve și să își retragă cererea. Lucrurile nu au fost așa, motiv pentru care va merge înainte cu cererea de divorț.

Și pentru că amândoi au o situație materială foarte bună, există și perspectiva unui partaj. Conform Cancan.ro, Ilie Năstase și Ioana nu au nimic de împărțit. Femeia a fost cea care a declarat că nu va exista niciun partaj.

Mai mult, ea a spus că nu mai locuiește de ceva timp în același loc cu soțul ei, însă sunt vecini și în Constanța și în București.

„Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a spus Ioana Năstase.

Ce s-a întâmplat cu vila din Dorobanți a lui Ilie Năstase

În urmă cu mai mulți ani, Ilie Năstase își vindea vila din Dorobanți. Ioana a fost cea care l-a ajutat să obțină un preț bun, deși erau doar de câteva luni împreună. Cu toate acestea, ea a suferit după acea casă.

„Casa din Dorobanti era scoasă la vânzare dinainte sa ne cunoastem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a povestit Ioana.

Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit în 2019 și au avut o căsnicie presărată cu multe certuri și tensiuni. Este a cincea căsătorie care se încheie cu un divorț pentru Ilie Năstase. Ioana este cea care a decis să pună punct mariajului și a spus că nu are pretenții la partaj.

