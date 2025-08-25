Când începe procesul de divorț dintre Ioana și Ilie Năstase. Soția fostului tenismen este cea care și-a dorit separarea

Ilie Năstase (79 ani) și Ioana Năstase (49 ani) divorțează oficial! Între cei doi nu mai este cale de împăcare, cea care a depus actele de divorț și a refuzat să se întoarcă în brațele fostului tenismen fiind Ioana. Acum s-a stabilit primul termen în procesul de divorț.

Când începe procesul de divorț dintre Ioana și Ilie Năstase

Ilie Năstase a ajuns la cel de-al cincilea divorț, după ce soția lui, Ioana Năstase, a refuzat să se împace cu fostul tenismen, mergând de data aceasta până la capăt cu separarea, după ce a depus actele, în urmă cu câteva luni.

Magistrații au stabilit primul termen în procesul de divorț, după ce Ioana Năstase a intentat procesul împotriva soțului ei.

Astfel, primul termen al procesului este pe data de 30 octombrie 2025, la ora 15:30, potrivit SpyNews. În documentele depuse la tribunal, Ioana apare în calitate de Reclamant, în timp ce fostul sportiv este trecut drept Pârât.

Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit în anul 2019, acesta fiind cel de-al cincilea mariaj eșuat. Fostul campion la tenis a mai fost însurat cu Dominique Grazia între 1971 – 1982, cu Alexandra King între 1984 – 2002, Amalia Năstase, între 2004-2010 și Brigitte Sfăt între 2013 și 2018.

Ioana Năstase nu are pretenții materiale

Ioana Năstase spunea, în urmă cu o lună, că își dorește doar liniște și de aceea, la partaj, nu va avea nicio pretenție materială.

„El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște”, a afirmat femeia, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Deși Ilie Năstase spunea că el nu își dorește separarea întrucât își iubește soția, Ioana nu a dat înapoi, mergând mai departe cu procesul de divorț.

„Eu îi datorez multe Ioanei. A venit în viața mea într-un moment în care aveam mare nevoie de cineva ca ea, să aibă grijă de mine. Noi după ce ne-am cunoscut plecam mult în Turcia. Ea avea un magazin de haine și mergeam cu mașina. Acum, datorită ei îmi place Turcia și merg în Turcia. În fiecare an, noi ne facem control la spitalul american de acolo, care e cel mai sigur. Când am fost prima oară cu ea acolo, ea avea treabă cu consultația. Am fost și eu la control și după un sfert de oră, îi aud că mă întreabă: aveți pe cineva care să vină să semneze pentru că e pericol să muriți. Mi se blocaseră două artere. Atunci, Ioana a venit și a semnat să poată să mă opereze. Iar dacă nu mă operau atunci, poate că astăzi nu mai eram. Pentru mine ea a venit frumos, la momentul potrivit”, a povestit Ilie Năstase pentru Cancan.

