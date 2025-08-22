Familia Măruță trăiește un adevărat coșmar după ce un fan obsedat de Andra a început să se apropie din ce în ce mai mult de aceasta. Bărbatul a intrat pe proprietatea familiei, spunând că vrea să se asigure că artista este bine și că soțul ei nu i-a făcut niciun rău. Acum, se pare că Andra și Cătălin vor avea, în sfârșit, liniște, pentru că bărbatul a fost internat cu forța la psihiatrie și magistrații au emis un ordin de protecție împotriva bărbatului de 56 de ani.

Familia Măruță a scăpat de bărbatul care o hărțuia pe Andra

Un fan obsedat de Andra Măruță a început să încalce intimitatea familiei și chiar a apărut pe proprietatea acesteia, în mijlocul zilei, sub pretextul că voia să vadă ce face artista și dacă este în siguranță. Bărbatul de 56 de ani s-a ales cu un ordin de restricție și nu are voie să se apropie de Andra, Cătălin sau copiii celor doi.

De asemenea, individul a fost internat forțat la psihiatrie pentru a fi evaluat. Autoritățile i-au montat și o brățară de monitorizare bărbatului care hărțuiește familia Măruță de câteva luni de zile. Andra Măruță a obținut în instanță prelungirea ordinului de protecție provizoriu pentru 12 luni.

Andra și Cătălin au stat aproximativ o oră în sala de judecată și au cerut ordin de protecție pe numele individului. Tot ei au cerut ca acestuia să îi fie montată o brățare de monitorizare.

Judecătorii au emis un ordin de protecție care este valabil 12 luni și conform căruia individul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de soții Măruță, de copiii acestuia, de părinții artistei, de casă, șofer sau chiar de sediul PRO Tv și școala copiilor. În plus, el nu mai are posteze clipuri despre cei doi artiști.

„E vorba de niște lucruri pe care trebuie să le faci. Apreciem admirația fanilor, suntem artiști, din asta trăim, dar când devine obsesie, e periculos! Omul a venit, i s-a spus – Nu mai veni, dar dacă a insistat, s-a ajuns aici. Oricine ar fi ajuns. Orice om de rând ar trebui să acționeze așa. A fost atenționat să nu mai vină, dacă nu a vrut, am apelat la instituțiile care ne pot ajuta”, a declarat Andra Măruță.

Cum a început hărțuirea

Individul nu s-a prezentat la proces, fiind reprezentat de avocat. Instanța a dispus și internarea acestuia la un spital de psihiatrie pentru a fi evaluat, o măsură care va fi pusă în aplicare de poliție, în cazul în care bărbatul nu se prezintă de bunăvoie.

Totul a început pe 10 august, când bărbatul a ajuns în curtea casei familiei Măruță, sub pretextul că vrea să muncească pentru familie ca să fie mai aproape de Andra. De atunci, cele două vedete trăiesc cu teama că omul ar putea să facă ceva rău.

Mai mult, el ar fi adresat amenințări Andrei și șoferului său, iar în mediul online îi trimitea constant mesaje și declarații de drogate artistei.

