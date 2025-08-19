  MENIU  
Prima reacție a familiei Măruță, după ce a cerut ordin de protecție împotriva unei persoane care le amenință liniștea. „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!"

Raluca Vițu
Actualizat 19.08.2025, 12:54

Familia Măruță a avut o primă reacție publică după ce a fost nevoită să apeleze la autorități pentru emiterea unui ordin de protecție împotriva unei persoane care le amenință liniștea.

Andra și Cătălin Măruță au apelat la ajutorul autorităților

Andra și Cătălin Măruță, au depus o plângere oficială la Poliția Voluntari împotriva unei persoane despre care susțin că le provoacă un disconfort constant și le amenință liniștea. Potrivit Mediafax, cei doi au solicitat și emiterea unui ordin de protecție.

Demersul legal vine ca o măsură de precauție, cuplul dorind să se asigure că sunt protejați în fața unor comportamente pe care le consideră intruzive și destabilizatoare. Poliția Voluntari a deschis o anchetă și urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-au produs faptele reclamate.

Andra și Cătălin Măruță au transmis un prim punct de vedere public legat de această situație. Cuplul a subliniat importanța respectării limitelor în relația dintre vedete și publicul lor, atrăgând atenția asupra riscurilor pe care le implică entuziasmul dus la extrem.

“Suntem recunoscători pentru dragostea oamenilor, dar atunci când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități. Din păcate, există și momente în care unele persoane entuziasmate întrec măsura și transformă ceea ce ar trebui să fie o relație frumoasă de fani, într-o situație de disconfort” – a declarta cuplul, în exclusivitate pentru viva.ro.

Cu toate că sunt prezenți constant în spațiul public și pe rețelele sociale, familia Măruță păstrează o linie clară între expunerea profesională și intimitatea personală. Deși împărtășesc momente din viața lor cu fanii, cei doi evită să ofere detalii despre aspectele sensibile sau private, preferând să gestioneze situațiile delicate cu discreție.

Andra și Cătălin Măruță în Marbella, Spania, august 2025 (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Andra și Cătălin Măruță au aniversat 17 ani de căsnicie

Andra și Cătălin Măruță au aniversat 17 ani de căsnicie pe 10 august 2025, marcând momentul în care au spus „DA” la Starea Civilă. Cuplul a ales să celebreze această ocazie specială într-un cadru intim, în casa lor de vacanță din Marbella, Spania, alături de familie și copii. Deși inițial au uitat data exactă, au fost amuzați de valul de mesaje primite de la prieteni și fani, care le-au reamintit de aniversare.

În mediul online, cei doi au transmis un mesaj emoționant, reflectând asupra parcursului lor împreună: „Am râs, am plâns, am visat, am muncit și am mers mereu umăr lângă umăr. DA-ul de atunci a fost începutul unei povești care azi înseamnă: noi, familia noastră și iubirea din fiecare zi”. După aproape două decenii împreună, Andra și Cătălin continuă să inspire prin relația lor solidă, demonstrând că iubirea și respectul reciproc pot rezista în timp, chiar și în lumina reflectoarelor.

Foto – Instagram / Facebook

