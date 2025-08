Cum arată casa de vacanță din Marbella a lui Cătălin Măruță și a Andrei. Are un design modern, terase generoase, palmieri și vedere spre mare: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”

Cum arată casa de vacanță din Marbella a lui Cătălin Măruță și a Andrei. Are un design modern, terase generoase, palmieri și vedere spre mare. Cei doi parteneri de viață au achiziționat o locuință superbă în această destianție de vis din Spania. Ei se află în vacanță cu toată familia și se bucură de momente unice. Iată ce fotografii din vacanță a publicat prezentatorul de televiziune pe rețelele de socializare!

Cătălin Măruță și Andra au ales să-și petreacă vara într-un colț liniștit din Spania, în Marbella, unde au cumpărat recent o casă de vacanță. Imaginile postate de prezentatorul de televiziune pe rețelele de socializare arată o locuință primitoare, în care familia se bucură de soare, relaxare și timp de calitate petrecut împreună.

Cum arată casa de vacanță din Marbella a lui Cătălin Măruță și a Andrei

Cătălin Măruță și Andra își petrec vara într-un loc special, și anume în noua lor casă din Marbella, Spania. Cei doi parteneri de viață au ales să se bucure de liniște și timp în familie, departe de aglomerația orașului.

Prezentatorul de televiziune a publicat câteva fotografii din această locuință de vacanță, oferindu-le fanilor ocazia să vadă cum arată spațiul în care familia lui își petrece zilele de vară. Imaginile surprind un decor simplu și luminos, cu mult alb, accente naturale și o atmosferă caldă din toate punctele de vedere.

„Ne-am întors unde știm fiecare colț, fiecare răsărit… Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”, a transmis Cătălin Măruță în mediul online.

Casa din Marbella oferă un spațiu calm și aerisit, cu un design actual, terase generoase, palmieri și vedere spre apă.

Este al doilea an în care familia alege aceeași destinație. De data aceasta, vacanța a fost completă, deoarece au fost împreună cu cei doi copii, David și Eva, dar și cu mama lui Cătălin Măruță, care a preferat să stea mai în umbră. Nici cățelușa Kiki nu a lipsit, fiind prezentă în toate momentele petrecute în aer liber.

Familia Măruță se află pentru a treia oară în Gibraltar

Familia Măruță profită din plin de peisajul deosebit din zona Gibraltarului, un loc unde revin de trei veri încoace. În această escapadă frumoasă este prezentă și mama lui Cătălin Măruță, care pare încântată să fie alături de nepoții ei și de Andra.

„Ieri am ajuns din nou în Gibraltar, al treilea an la rând! De fiecare dată când venim în vacanță în Marbella, ne place să explorăm împrejurimile, să descoperim locuri noi sau să ne întoarcem în cele care ne-au plăcut cu adevărat. Gibraltarul are mereu o atmosferă aparte, un amestec de cultură britanică și vibe sudic, cu maimuțe curioase, străzi înguste și priveliști spectaculoase.

E genul de loc care te scoate din rutină și îți dă chef de aventură! Ne place să păstrăm tradiția asta de vară… cine știe, poate și la anul tot acolo ne prinde o zi de vacanță!”, a mai adăugat el.

Și Andra a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini spectaculoase din această vacanță minunată. Artista s-a fotografiat alături de toată familia și le-a arătat fanilor cum se distrează în Spania.

