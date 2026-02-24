Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 ani

Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu, a mărturisit că 2025 a fost un an extrem de dificil pentru ea, după ce și-a pierdut tatăl și a suferit un AVC care i-a schimbat viața.

Eliza Natanticu a suferit un AVC

Eliza Natanticu (36 de ani), cunoscută pentru efervescența și optimismul ei, a dezvăluit recent o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. La Știrile Antena Stars, unde a luat parte la campania „Dincolo de imagine“, Eliza a vorbit cu sinceritate despre momentele dificile care i-au marcat viața. Anul 2025 a fost unul extrem de complicat pentru ea, fiind marcat de pierderea tatălui său, actorul Alexandru Georgescu, și de un accident vascular cerebral minor.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții”, a spus Eliza, potrivit Spynews.

Cum a descoperit că a suferit un AVC

Accidentul vascular cerebral a fost descoperit întâmplător, în urma unui CT efectuat într-o clinică privată. „Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout. (…) Am făcut un CT și, în urma acelui CT, am primit acest diagnostic”, a explicat vedeta. Deși nu a fost o situație gravă, experiența a avut un impact semnificativ asupra vieții sale.

Eliza a demonstrat că, în spatele zâmbetului larg, se află o luptătoare care a învățat să-și gestioneze emoțiile și să găsească soluții chiar și în cele mai grele momente. Participarea sa la campania „Dincolo de imagine” vine ca o dovadă că vulnerabilitatea poate fi o sursă de putere, iar împărtășirea experiențelor personale poate inspira alte femei să-și găsească echilibrul și să depășească dificultățile vieții.

