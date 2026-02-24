Rita Sumayla a împlinit 18 ani. Fiica Ronei Hartner a sărbătorit cu baloane negre și tortul pe care îl făcea cu regretata ei mamă

Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a organizat o petrecere restrânsă în Franța. A decorat casa în negru, în memoria mamei, și a purtat o rochie creată chiar de ea.

Rita Sumayla a împlinit 18 ani

Fiica Ronei Hartner, Sumayla, a sărbătorit majoratul într-un mod emoționant, marcând acest moment special cu o petrecere restrânsă în apartamentul său din Franța. Tânăra de 18 ani, care seamănă izbitor cu regretata sa mamă, a decorat casa cu baloane negre, în amintirea artistei care a încetat din viață pe 23 noiembrie 2023.

„De ziua ei de naștere, Sumayla nu a organizat o petrecere mare, la vreun local, a preferat să invite câțiva oameni dragi în căsuța ei din Franța. A pregătit tortul pe care, cândva, îl făcea cu mama ei și a decorat totul cu baloane negre, în amintirea Ronei, pe care o iubește și acum, de dincolo de moarte”, a povestit Dana Cristescu, fosta impresară a Ronei Hartner, pentru sursa Click.

Rita Sumayla a moștenit talentul artistic de la mama sa, nu doar în ceea ce privește actoria, ci și în design. Cu ocazia aniversării, și-a creat singură rochia de sărbătoare, demonstrând creativitate și pasiune.

„Și-a făcut singură o rochiță, pentru acest eveniment, a moștenit de la Rona și pasiunea pentru design. Duce dorul mamei, tare și-ar fi dorit să îi fie alături, în aceste momente emoționante”, a adăugat Dana Cristescu.

Fiica Ronei Hartner face cursuri de teatru

Tânăra reușește să își continue viața cu curaj, în ciuda pierderii suferite. După ce și-a reluat studiile în Franța, Rita Sumayla a găsit sprijin într-un prieten apropiat, care o ajută să depășească durerea.

„Sumayla s-a întors la școală. Acolo și-a făcut și un bun prieten, de suflet, îi este un real sprijin, după tragedia suferită, acesta face cursuri de teatru. Ea este atrasă și de această zonă, de machiaj, are cursuri speciale, și mama ei o lăuda”, a spus Dana Cristescu pentru publicația menționată anterior.

De altfel, însăși Rona Hartner își exprima mândria față de talentul fiicei sale.

Cu doar două luni înainte de a se stinge din viață, artista declara: „Fiica mea, scumpa de ea, mă susține necondiționat, prin simplul fapt că nu îmi arată când plânge și că este speriată de situație. Este și foarte ambițioasă. A terminat școala de make-up artist în România și este foarte fericită de rezultatul pe care l-a obținut. Și pe mine m-a machiat frumos, par mai tânără cu zece ani”.

Rita Sumayla locuiește în Franța

În prezent, Sumayla locuiește în Toulon, Franța, sub tutela unchiului său, Reon, fratele regretatei Rona Hartner. Deși stabilit în Canada, acesta a ales să locuiască alături de nepoata sa pentru a o sprijini.

„La parastasul de doi ani, din noiembrie, fiica Ronei a fost însoțită și de unchiul Reon, care este tutorele ei, conform ultimei dorințe exprimate de Rona. Reon lucrează de la distanță în Canada (pe fusul orar de acolo), ca să poată locui cu fetița în Franța, la Toulon. Nu e deloc ușor. Dar s-a adaptat, ține foarte mult la Sumayla, are grijă de ea, alături de bunica!”, a mai povestit Dana Cristescu.

Rona Hartner, o figură emblematică a cinematografiei și muzicii, a murit la doar 50 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă.

Sursă foto: Facebook

