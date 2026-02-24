Adelina Pestrițu, replică usturătoare după ce a fost criticată pentru ținuta de la Balul Bridgerton. „Sunteți niște scorpii negre la suflet!”

Adelina Pestrițu a izbucnit pe rețelele sociale după un val de critici primite în urma apariției sale spectaculoase la Balul Mascat Bridgerton, evenimentul grandios organizat la Palatul Parlamentului, unde au participat peste 850 de invitați.

Vedeta, cunoscută pentru atenția pe care o acordă imaginii sale, a fost una dintre cele mai admirate prezențe ale serii, însă reacțiile negative nu au întârziat să apară, stârnind o reacție fermă din partea ei.

Apariție spectaculoasă, urmată de critici neașteptate

Pentru eveniment, Adelina Pestrițu a purtat o rochie deschisă la culoare, împodobită cu diamante, completată de o mască elegantă, mănuși, o geantă cu perle și bijuterii opulente. Transformarea ei a fost documentată într-un colaj „înainte și după”, pe care l-a împărtășit cu urmăritorii.

„Niciodată să nu vă îndoiți de puterea mea de a transforma mătușa în păpușă în doar câteva ore”, a glumit ea în descriere. Gluma a fost însă umbrită de un comentariu acid al unei urmăritoare, care i-a transmis: „Nu e a ta puterea!”.

Reacția Adelinei: „Cea mai frumoasă susținere e între femei… atac-o!”

Deranjată de răutatea gratuită, Adelina a publicat un mesaj dur, în care a criticat lipsa de solidaritate dintre femei și tendința unora de a demola încrederea altora.

„Cum descoperim o femeie care se simte bine, atac-o! S-o distrugem, să-i luăm și ultima fărâmă de încredere în ea. Femeia nu are voie să fie frumoasă, să dezvolte business-uri, să fie deșteaptă, realizată sau să se simtă bine în pielea ei”, a scris ea, subliniind că nu este vorba doar despre propria experiență, ci despre un fenomen larg răspândit.

Vedeta a adăugat că ar fi putut publica numele persoanei care a atacat-o, dar a ales să nu o facă: „Te-aș fi postat direct cu nume, dar am prea mult bun simț pentru oameni ca tine”.

Mesaj tranșant împotriva bullying-ului online

Ulterior, Adelina a revenit cu un mesaj amplu despre bullying-ul din mediul virtual, dezvăluind că, de-a lungul carierei, cele mai dure atacuri le-a primit chiar din partea femeilor.

„Sunt mândră de multe lucruri din viața mea, dar în special de faptul că indiferent de cât de tare mi-ar displăcea o persoană, nu aș încerca să o atac sau să îi las comentarii urâte. Să le distrug momentul în care se simt frumoase sau admirate? Niciodată!”, a scris ea.

Adelina a vorbit și despre presiunea constantă la care a fost supusă: „Au încercat din răsputeri pe toate căile să îmi ia entuziasmul de a mai face ceva. Știți ce? Sunteți niște scorpii negre la suflet.”

Declarațiile Adelinei Pestrițu readuc în atenție tema sensibilă a bullying-ului online, în special între femei, și presiunea enormă la care sunt supuse persoanele publice. Mesajul ei a generat numeroase reacții, multe dintre ele de susținere, deschizând o conversație necesară despre empatie, respect și responsabilitate în mediul digital.

Foto – facebook / Instagram

