Adelina Pestrițu, confesiuni rare despre provocările parentingului modern. Cum gestionează „răspunsurile înapoi” ale lui Zeny. „Sunt situații…”

Adelina Pestrițu vorbește deschis despre provocările și bucuriile maternității, despre limite, permisivitate și modul în care ea și soțul ei, Virgil Șteblea, încearcă să îi ofere fiicei lor, Zeny, un mediu echilibrat, în care libertatea și disciplina coexistă.

Vedeta a povestit cum gestionează situațiile dificile, cum reacționează la primele semne de independență ale fetiței și ce ritualuri le apropie cel mai mult.

Diferențele de permisivitate dintre Adelina și soțul ei

Adelina recunoaște că, în orice familie, există momente în care unul dintre părinți este mai permisiv, iar celălalt trebuie să rămână ferm. Pentru ea, limitele nu sunt negociabile atunci când vine vorba despre siguranța și viitorul copilului. „În viața de familie sunt situații când NU trebuie să rămână ferm, indiferent de cât de greu îți este să-l rostești atunci când vine vorba de copilul tău. Pentru că de acea limită poate depinde siguranța, sănătatea și viitorul copilului”, a spus Adelina, într-un interviu pentru viva.ro.

Ea explică faptul că Zeny nu este întotdeauna încântată de răspunsurile lor, însă aceste limite sunt esențiale pentru a o ajuta să își formeze o direcție sănătoasă în viață. „Nu înseamnă că dacă ești permisiv cu copilul tău ești un părinte perfect, iar dacă stabilești niște reguli stricte ești un părinte rău. Cred cu tărie că fiecare părinte știe ce e cel mai bine pentru copilul lui, pentru că totul trece prin filtrul iubirii și al protecției”, mărturisește vedeta.

Primele răspunsuri „înapoi” și cum le transformă în lecții

Ca orice copil care își conturează personalitatea, Zeny are momente în care răspunde sau își exprimă nemulțumirea. Pentru Adelina, aceste situații nu sunt motive de conflict, ci oportunități de învățare. „Sunt situații în care primesc răspunsuri înapoi, iar asta nu mă deranjează. Mă face să înțeleg că își construiește personalitatea și nu e nimic greșit aici.”

În familie, discuțiile despre emoții sunt esențiale. Adelina spune că o lasă pe Zeny să se manifeste liber, iar apoi analizează împreună fiecare situație, pentru a înțelege ce ar putea face diferit data viitoare. Este un mod prin care o învață responsabilitatea emoțională, fără a-i limita autenticitatea

Relația mamă‑fiică: prietenie, ritualuri și timp de calitate

Dincolo de reguli și responsabilități, Adelina și Zeny au un univers al lor, plin de activități care le apropie. Vedeta povestește că timpul petrecut împreună este sacru, fie că se uită la filme, citesc, dansează sau se răsfață cu mici ritualuri de relaxare. „Ne uităm la filme, citim, avem și un ritual de relaxare, masaj, îngrijire personală, ascultăm muzică, dansăm și ne răsfățăm.”

Le place să coloreze, să facă ordine în cameră sau să iasă la o ciocolată caldă cu frișcă. Sunt activități simple, dar care construiesc o relație profundă. „Suntem cele mai bune prietene și am stabilit să vorbim despre orice simțim, despre orice ne deranjează, ne bucură sau ne face să picăm pe gânduri. Știe că întotdeauna o s-o ascult și o să găsim soluții împreună, indiferent de situație” – a mai precizat Pestrițu.

Pentru Adelina, rolul de mamă este unul pe care îl trăiește cu devotament total: „Sunt cea mai mare susținătoare a ei și întotdeauna voi fi lângă ea oricare ar fi contextul”, spune ea, subliniind legătura puternică dintre ele.

Foto – Facebook

