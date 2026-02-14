Ce reguli le impune Daniel Buzdugan celor doi copii adolescenți. Este un tată dur:„Se tem de mine”

Daniel Buzdugan este unul dintre cele mai efervescente personaje din spațiul public. Totuși, imaginea pe care o afișează față de telespectatori și ascultători este complet diferită de felul în care este în calitate de tată. Acesta are doi copii, ambii adolescenți, așa că a fost nevoit să impună reguli clare.

Ce reguli le-a impus Buzdugan celor doi copii

Daniel Buzdugan are doi copii: Maria și Luca, ambii adolescenți. Prezentatorul recunoaște că este un tată impunător, deși are și partea lui prietenoasă, regulile trebuie respectate în familie.

Mai mult, omul de radio spune că uneori, copiilor le este teamă de el, însă acesta știe să păstreze echilibrul între o relație de prietenie cu adolescenții săi și când să fie dur.

Sunt un tată prietenos, dar și hotărât când e nevoie de luat decizii radicale. Se tem oarecum copiii de mine când e nevoie de luat decizii mai dure, deși mama pare ea mai dură; pe mama se zice că o poți prosti mai ușor. Vorbele pe care le-am auzit noi la părinți, la bunici, acelea cu „eu am fost ca voi și știu cum încercați să ne păcăliți”, le zicem și noi azi”, a mărturisit Daniel Buzdugan pentru spynews.ro.

Vrea să știe permanent unde și cu cine sunt copiii lui

Buzdugan a mai spus că ține foarte mult la educația celor doi copii ai săi și consideră că el și soția lui au făcut tot ce s-a putut mai bine pentru Maria și Luca.

Omul de radio a recunoscut că are reguli foarte clare când vine vorba despre libertatea pe care cei doi copii o au. Mai exact, el vrea să știe constant unde se află cei doi, cu cine și ce se întâmplă în locul respectiv.

Face acest lucru din motive de siguranță și tot din acest motiv are numerele de telefon ale prietenilor lor, ca să fie sigur că poate contacta pe cineva în caz de urgență.

”Cred că, dacă știi să le explici copiilor, știi să le acorzi încredere și să le spui că încrederea se pierde foarte ușor și s-ar putea ca libertatea pe care o aveau cândva să nu o mai aibă la un moment dat. Copiii țin cont de lucrurile astea.

Contează și educația de acasă, contează foarte mult, ca părinte, să știi tot timpul unde se duce copilul, copilul să-ți dea mesaj când ajunge, să-ți dea numărul de telefon de acolo, din anturaj, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva.

La început e greu, că ei spun „hai, tati, că stau cu telefonul…”, dar oricum stai toată ziua cu telefonul, că faci tema, că faci ceva. Un simplu mesaj prin care îi spun lui mami sau lui tati că sunt bine, am ajuns, sau să-mi dai două numere de telefon pe care eu pot să le sun în caz de ceva, că se poate întâmpla o nenorocire și nu știi de unde să iei copilul”, a mai spus acesta.

