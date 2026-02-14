Laura Cosoi, adevărul despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean: „Nu totul este roz”

Laura Cosoi a vorbit deschis despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean, mai exact despre momentele mai puțin frumoase din mariajul lor. Prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” recunoaște că ea și Cosmin nu au o relație perfectă, chiar dacă din exterior așa pare.

Laura Cosoi, adevărul despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean

Laura Cosoi (44 de ani) a oferit detalii din culisele căsniciei cu Cosmin Curticăpean (48 de ani), la scurt timp după ce s-au întors dintr-o vacanță romantică în doi. Laura și Cosmin se cunosc din anul 2003, dar formează un cuplu abia din 2012. S-au căsătorit în 2015 și împreună au patru fete, iar la începutul anului, Laura a anunțat că așteaptă cel de-al cincilea copil.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine. Sunt și perioade când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Cum au reacționat fiica și soțul Ioanei Ginghină când actrița a ales ținuta transparentă pentru lansarea filmului „În pielea mea”. „S-au șocat puțin și…”

Laura Cosoi, însărcinată cu al cincilea copil. Cum se simte

Laura Cosoi a anunțat la începutul anului că urmează să devină mamă pentru a cincea oară. Chiar dacă a trecut deja prin această experiență de patru ori, prezentatoarea TV a dezvăluit că emoțiile sunt la fel de mari de fiecare dată.

„Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine”, a declarat Laura Cosoi.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News