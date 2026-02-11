  MENIU  
Cum au reacționat fiica și soțul Ioanei Ginghină când actrița a ales ținuta transparentă pentru lansarea filmului „În pielea mea”. „S-au șocat puțin și…”

Raluca Vițu
.  Actualizat 11.02.2026, 14:27

Ioana Ginghină a bifat o apariție de zile mari pe covorul roșu la lansarea lungmetrajului “În pielea mea”, în care joacă un rol îndrăzneț. Actrița de 48 de ani a atras toate privirile cu o rochie neagră, extrem de sexy și transparentă, iar declarațiile făcute ulterior au stârnit și mai mult interesul publicului. Ginghină a vorbit deschis despre alegerea ținutei, despre reacția familiei și despre motivul pentru care își consultă fiica înainte de orice apariție publică.

O apariție care a eclipsat tot covorul roșu

Ioana Ginghină a fost una dintre cele mai fotografiate prezențe ale serii. Silueta impecabilă și rochia decupată, semnată de designerul Claudia Rawlings, au transformat-o în centrul atenției, fiind chiar comparată în glumă cu Jennifer Lopez.

„E covor roșu, joc un Milf și am zis că trebuie să fac o declarație. Am venit azi ca o declarație, că femeia poate la orice vârstă!”, a spus actrița pentru Click, după eveniment.

Ginghină a mărturisit și că, deși are „două kilograme în plus după vacanță”, se simte bine în pielea ei:

„De vreo 8-9 ani am cam aceeași greutate, cam 56-58 de kilograme, cumva acolo arată totul bine pe mine și acolo mi-e bine!”

Reacția soțului și a fiicei: „S-au șocat puțin, dar mi-au dat OK-ul”

Actrița a venit la eveniment alături de soțul ei, Cristi Pitulice, care nu a scăpat-o din ochi toată seara. Întrebată cum a reacționat acesta la ținuta extrem de provocatoare, Ioana a explicat că a avut acordul întregii familii.

„Ca să vin astăzi îmbrăcată așa, am acordul soțului și al fiicei mele, Ruxi. În momentul în care am făcut proba, le-am trimis pozele, s-au șocat puțin și mi-au dat OK-ul. Au înțeles că trăiesc cu un fel de J.Lo wanna be în casă!”, a declarat ea, amuzată.

De ce își consultă fiica înainte de orice apariție publică

Într-un interviu acordat Spynews, Ioana Ginghină a explicat că, de ani buni, nu postează nimic și nu poartă nimic fără acordul fiicei sale, Ruxandra. Motivul este unul profund și legat de sensibilitatea adolescenței.

„Eu, întotdeauna, de când are ea 13 ani, poate chiar 12, tot ce am postat și poate tot ce am zis undeva în spațiul public sau tot ce am purtat a fost cu acordul Ruxandrei. A fost foarte sensibilă în perioada de adolescență” – a spus Ginghină.

Actrița a explicat și de ce a ales această abordare: „În momentul în care există o mamă care e frumoasă, cotată ca o femeie frumoasă, poate exista un complex de inferioritate la fiică și eu nu am vrut chestia asta.”

Chiar și rochia purtată la eveniment a trecut prin același filtru: „Și rochia de pe mine de astăzi a fost luată cu acordul ei, nu fac nimic fără acordul ei.”

Prezența actriței la lansarea filmului „În pielea mea” a fost una dintre cele mai comentate apariții ale serii. Cu o ținută îndrăzneață, o atitudine sigură pe sine și o sinceritate dezarmantă în declarații, Ioana Ginghină a demonstrat încă o dată că știe să fie în centrul atenției fără să forțeze nimic.

Foto – Facebook / capturi video

