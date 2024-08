Daniel Buzdugan, imagini de colecție cu soția sa. „Uneori avem și momente de tandrețe!” Se afișează rar în public cu Monica

Daniel Buzdugan are o familie superbă de care este tare mândru, dar pe care preferă să nu o expună foarte des public, pentru a o proteja. Prezentatorul de la Radio Zu are doi copii adolescenți, Luca și Maria. Soția sa, Monica, medic de profesie care îi este alături de mai bine de trei decenii.

Daniel Buzdugan, imagini rare, de colecție cu soția sa

Daniel Buzdugan a fost în vacanță vara aceasta în unele părți superbe ale Europei – Franța și Grecia, unde s-a bucurat din plin alături de familie de frumusețile locale incontestabile.

Pentru că este mereu activ în mediul online și le împărtășește fanilor momentele frumoase din viața lui, îndrăgitul prezentator de la Radio Zu a publicat pe paginile sale de Facebook și Instagram imagini cu Luca și Maria din vacanță, dar și câteva în care apare doar cu soția sa. Daniel Buzdugan distribuie destul de rar fotografii cu soția sa, dar a făcut acum câteva excepții, iar cu aceste ocazii și-a declarat și dragostea nemărginită pentru jumătatea lui.

Citeşte şi: Daniel Buzdugan, transformat după ce a mers pe Muntele Athos: „Eram bolnav pentru că mâncam prost”



Citeşte şi: Cum a fost pentru Daniel Buzdugan să lucreze alături de Andreea Marin: „Dacă își dădea seama că nu am învățat, făcea urât”

Citeşte şi: Daniel Buzdugan, la un pas de o tragedie după ce a luat o mitralieră în mână: „Acum poate eram închis pe viață”

Citeşte şi: Cum a slăbit Daniel Buzdugan fără o dietă strictă. „Am dat jos cinci kilograme”

„Lumea pentru mine ești tu, este orice loc în care tu ești: lumea suntem noi doi și celelalte două suflețele care ne pozează acum și care strigă: tati, gata cu pozele că ne e foameee!”

„Uneori avem și momente de tandrețe, mai ales în curtea unui castel” – sunt mesajele transmise de Buzdugan în dreptul pozelor de colecție cu partenera sa de viață.

Vezi în GALERIA FOTO mai multe imagini cu cei doi în vacanță.

Cum a cunoscut-o Daniel Buzdugan pe Monica

Daniel Buzdugan și Monica s-au întâlnit în urmă cu 31 de ani. El a fost cel care a făcut primul pas și a invitat-o în oraș după ce a „agățat-o pe stradă cu un reportofon”.la momentul întâlnirii lor, Buzdugan tocmai ieșise dintr-o relație și își căuta jumătatea.

„Am agăţat-o pe stradă cu un reportofon. Prin 1993 făceam o emisiune pentru un post de radio în Iași. Tocmai ieșisem dintr-o relație și eram în căutări. Am zis să profit de statutul meu de om care lucrează în mass-media și am abordat-o pe stradă cu ceva pentru radio. I-am cerut numărul de telefon, spunându-i că așa e deontologic la noi, că pentru orice voce care intră pe post trebuie să avem niște date. Apoi am sunat-o, am invitat-o în oraș și așa a început totul”, a povestit Daniel Buzdugan, acum câțiva ani, pentru publicația Taifasuri.

Căsătoria celor doi a avut loc 10 ani mai târziu, în 2003, iar frumosul eveniment a avut loc cu prilejul zilei de naștere al prezentatorului.

„Am zis că soţ şi soţie o să fim o viaţă, prieteni mai puţin. Am cerut-o în Grădina Botanică din Iaşi. Era locul nostru preferat, mergeam des acolo să ne plimbăm, să citim. Acolo s-a întâmplat, de ziua mea, pe 23 septembrie 2003” – a mai spus Daniel Buzdugan.

Anul trecut, într-un interviu pentru Unica.ro, Daniel Buzdugan ne spunea că a avut noroc să găsească o parteneră de viață care are aceleași aspirații ca el.

„A fost un șoc cand m-am căsătorit la 33 de ani “wow, acum o sa fiu omul acela, cu mers la job dimineața, întors acasă”, știi, viața aceea rutinată, dar, din fericire, nu a fost așa. Sunt genul de om care iubește foarte mult spațiul, Iibertatea și am avut norocul să am o meserie care mi-a dat libertate. Iar soția, ca și mine, a vrut să ne bucurăm unul de celălalt, nu să ne sufocăm” – ne-a declarat Buzdugan.

Cât despre rolul de tată, acesta a explicat că este deschis cu copiii săi și comunică bine cu ei: „Am o relație deschisă cu copii mei: le spun când sunt supărat, ce mă deranjează, le explic cum ar trebui să fie lucrurile din punctul meu de vedere, apoi decizia este la ei, îi las să își învețe propriile lecții.”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News