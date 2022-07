Cum a slăbit Daniel Buzdugan fără o dietă strictă. „Am dat jos cinci kilograme”

Daniel Buzdugan (47 de ani) a povestit cum a reușit să slăbească în ultima perioadă circa cinci kilograme. Vedeta de radio și televiziune a mai avut în trecut fluctuații de greutate și a dezvăluit că a reușit să slăbească renunțând la micul dejun, și nu la cină așa cum recomandă cei mai mulți nutriționiști.

Daniel Buzdugan a slăbit cinci kilograme fără a ține un regim strict.

E nevoie de voință. De a ține în frâu niște instincte. Am mai avut perioade în care am mâncat foarte puțin. Adică, am avut perioade în care am ținut un post negru, de vreo trei zile, care m-a ajutat foarte mult. O altă metodă prin care am mai reușit să slăbesc a fost să nu mai mănânc dimineața. De obicei, se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Da, dar nu e obligatoriu. Adică, dacă ți-e foame, dimineața, și n-ai energie e ok.

Am observat că, de cele mai multe ori, dimineața, când mănânci, nu mai ai energia potrivită, pentru că se duce către digestie. Tot ce ai strâns și ai acumulat noaptea prin somn ți-ai încărcat organismul și în loc să folosești energia aia la ce ai de făcut în prima parte a zilei, ți-o irosești pe micul dejun – a declarant Buzdugan, într-un interviu pentru click.ro.