Marina Almășan, după ce s-a spus că i-a luat partea lui Buhnici: „Îmi cer iertare față de femeile plinuțe afectate de poziția mea”

Marina Almășan a scris un nou editorial pe blogul său, în care spune că regretă primele declarații referitoare la discursul sexist al lui George Buhnici în care a lăsat impresia greșită că i-ar ține partea fostului prezentator de televiziune. Fosta soție a regretatului Victor Socaciu a încercat să se pună în pielea unei femei cu problem de greutate și, imaginându-și prin tot ce ar putea trece ea în societatea actuală, a ajuns la concluzia că vorbele ei au fost jignitoare față de persoanele supraponderale.

După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, “mea culpa”, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală. Și tot cu ochii închiși, am încercat să “trăiesc” puțin viața unei astfel de femei.

Am stat cu ochii închiși câteva minute bune…. După ce am considerat că am intrat în pielea (dar mai ales în mintea) unei astfel de femei, am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES. Am înțeles și nu mi-a căzut bine deloc, caci am înțeles cât de inabilă am fost în a-mi exprima o opinie și câtă confuzie a creat asocierea acesteia cu acea poziție abjectă a necunoscutului mie jurnalist – a scris Marina Almășan pe blogul său.