WTA impune teste genetice pentru jucătoare. Reacția Arinei Sabalenka: „Haideți să rămână așa”

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Arina Sabalenka susține testele de gen introduse de WTA pentru a asigura corectitudinea competițiilor sportive. Regulile, aplicabile din 1 iulie, vizează verificarea eligibilității jucătoarelor în contextul Jocurilor Olimpice din 2028.

WTA testează genetic jucătoarele

WTA revoluționează regulile tenisului feminin, introducând testarea genetică obligatorie pentru toate jucătoarele profesioniste. Potrivit Eurosport, această decizie istorică va redefini criteriile de eligibilitate și exclude sportivele transgender din competițiile organizate de forul internațional.

Începând cu luna august 2026, toate jucătoarele care aspiră să participe în circuitul WTA vor trebui să prezinte rezultatele unui test genetic pentru determinarea sexului biologic, conform jurnalistului Ben Rothenberg.

Noul regulament, care va înlocui criteriile bazate pe nivelul de testosteron introduse în 2024, impune identificarea genei SRY, o componentă de ADN prezentă de obicei pe cromozomul Y și esențială pentru dezvoltarea masculină în perioada fetală.

Deși în prezent nu există jucătoare transgender active în WTA, măsura vine într-un context global marcat de dezbateri intense asupra participării sportivelor transgender în competițiile feminine. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că testele genetice ar putea descoperi cazuri rare, în care unele persoane, deși s-au identificat întotdeauna ca femei, prezintă structuri genetice neașteptate.

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Arina Sabalenka susține testele de gen impuse de WTA

Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, a făcut recent declarații tranșante legate de noua politică de eligibilitate anunțată de WTA, care impune efectuarea testelor genetice pentru determinarea sexului biologic al jucătoarelor.

„Din punct de vedere biologic, bărbaţii sunt mult mai puternici decât femeile. Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaţilor biologici”, a spus sportiva din Belarus, potrivit Sport.ro.

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Această măsură a fost luată în contextul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028 și își propune să asigure corectitudinea competițiilor.

„Cred că este foarte important să menţinem corectitudinea”, a adăugat Sabalenka, care ar putea pierde prima poziție mondială după turneul WTA 1000 de la Toronto.

Într-o mișcare menită să protejeze integritatea sportului feminin, WTA va solicita tuturor participantelor să treacă printr-un test genetic care să le confirme sexul biologic. Jucătoarele care îndeplinesc criteriile vor putea continua să concureze, în timp ce cele care nu le îndeplinesc vor fi suspendate „în aşteptarea unei evaluări suplimentare”.

Arina Sabalenka consideră această decizie „complet corectă” și subliniază importanța aplicării ei pentru a asigura egalitatea de șanse.

„Dacă trebuie să fim cu toţii testaţi, aş fi bucuroasă să o fac. Este complet corect, aşa că haideţi să rămână aşa”, a declarat jucătoarea.

Problema verificării genului în sport a generat dezbateri aprinse la nivel internațional, mai ales în contextul precedentului creat de Renée Richards, prima femeie transgender care a concurat în circuitul WTA în anii 1970, în urma unei decizii judecătorești.

Sursă foto: Profimedia

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