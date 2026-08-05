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Ce face Oscar Pistorius, la 13 ani de când și-a împușcat mortal iubita: „E ca o fantomă”

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Oana Savin
.  Actualizat 05.08.2026, 15:44
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Oscar Pistorius, eliberat condiționat în 2024, după ce a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, trăiește retras în Pretoria. Acesta a executat aproape 9 ani din pedeapsa primită și încearcă acum să își refacă viața, dar și cariera de sportiv.

Ce face Oscar Pistorius

La 13 ani de la tragicul incident care a cutremurat o lume întreagă, viața fostului campion paralimpic Oscar Pistorius arată complet diferit. După ce a fost eliberat condiționat în ianuarie 2024, sportivul sud-african încearcă să-și reconstruiască existența departe de ochii publicului.

Astăzi în vârstă de 39 de ani, Pistorius locuiește într-o reședință luxoasă din Pretoria, deținută de unchiul său înstărit. Supranumit „The Blade Runner” datorită protezelor sale din carbon, fostul atlet își petrece timpul antrenându-se pe pistele private ale vilei și într-o sală de fitness exclusivistă.

Oscar Pistorius Leaves The Department of Correctional ServicesIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Cu toate acestea, prezența lui rămâne discretă.

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„E ca o fantomă. A dispărut complet și cei mai mulți oameni sunt mulțumiți să rămână așa”, a declarat un localnic pentru Daily Mail.

Deși nu mai poate concura la nivel internațional, Oscar Pistorius rămâne activ din punct de vedere sportiv. Potrivit presei britanice, acesta joacă padel și a participat incognito la competiții Ironman locale, utilizând un nume fals.

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Fostul campion paralimpic a ajuns de nerecunoscut

Aspectul său fizic s-a schimbat semnificativ: părul încărunțit, barba și hainele lungi care îi ascund protezele fac ca mulți dintre cei care îl întâlnesc să nu-l mai recunoască. Este deseori văzut la o cafenea de cartier, alături de pudelul său, Maggie.

Viața lui Oscar Pistorius este, însă, departe de a fi complet liberă. Eliberarea condiționată vine cu reguli stricte: nu are voie să consume alcool, să dețină arme sau să frecventeze cluburi de noapte. De asemenea, este vizitat aleatoriu de ofițeri de probațiune care verifică dacă respectă condițiile impuse.

Printre acestea se numără și participarea la sesiuni de management al furiei, măsură impusă pentru a controla comportamentul care a dus la tragicul incident din 2013.

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Reeva Steenkamp, împușcată mortal de Oscar Pistorius

În urmă cu 13 ani, pe 14 februarie 2013, Oscar Pistorius și-a împușcat mortal logodnica, Reeva Steenkamp, în locuința sa din Pretoria. În timpul procesului, fostul campion a susținut că a confundat-o cu un intrus care se ascundea în baie.

Inițial, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, însă pedeapsa sa a fost majorată la 13 ani și cinci luni în 2017. După ce a petrecut aproape nouă ani după gratii, el a fost eliberat condiționat la începutul lui 2024.

În ciuda încercărilor sale de a-și construi o viață nouă, numele lui Oscar Pistorius rămâne unul controversat. Deși lucrează în prezent pentru o companie de inginerie audio, numeroase firme preferă să evite asocierea cu acesta.

„Nicio companie importantă nu ar vrea să aibă de-a face cu el”, a adăugat un localnic citat de Daily Mail.

Sursă foto: Getty Images, Profimedia

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