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Irina Shayk și Devin Booker formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul internațional. Apropiații i-au dat de gol: „Se plac foarte mult!”

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Irina Shayk și Devin Booker își petrec vara împreună, iar apropierea dintre ei a devenit deja subiectul principal în presa internațională. În urma zvonurilor recente potrivit cărora celebrul supermodel și vedeta echipei de baschet Phoenix Suns au fost văzuți împreună în zona exclusivistă Hamptons, apropierea dintre cei doi a fost confirmată.

O sursă din anturajul acestora a oferit primele detalii despre modul în care s-a legat noua poveste de dragoste.

O idilă la început de drum

Relația dintre supermodel și jucătorul din NBA este una recentă, însă ambii par extrem de entuziasmați de timpul petrecut împreună. Cei doi profită din plin de lunile de vară pentru a se conecta înainte ca programul încărcat al sportivului să își spună cuvântul.

„Devin Booker și Irina formează un cuplu. Este o relație la început, dar se plac foarte mult”, a declarat o sursă din apropierea acestora, potrivit People.

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Persoana din anturajul lor a oferit detalii suplimentare despre cum au ajuns să se cunoască și despre planurile lor pentru perioada următoare.

„Au făcut cunoștință prin intermediul unor prieteni comuni în urmă cu câteva luni și încearcă să petreacă cât mai mult timp împreună vara aceasta, înainte ca Devin să înceapă antrenamentele pentru noul sezon. Să vă așteptați să o vedeți pe Irina la unele dintre meciurile lui. Este foarte atrasă de el”, a continuat insiderul.

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Zvonurile privind o posibilă relație au luat amploare pe 26 iulie, când pe contul de socializre Deuxmoi a publicat o fotografie cu Booker ieșind din localul Tutto Caffè din East Hampton, New York.

Apoi, au mai fost văzuți la o petrecere, într-un club, iar filmarea cu cei doi a apărut rapid în online.

Deși reprezentanții celor doi nu au oferit încă o reacție oficială în urma solicitărilor presei, detaliile apărute confirmă că legătura dintre ei devine tot mai strânsă.

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Trecutul amoros al baschetbalistului

Devin Booker, în vârstă de 29 de ani, nu este la prima relație privită intensiv de lumina reflectoarelor. Sportivul a format în trecut un cuplu foarte mediatizat cu modelul Kendall Jenner, în vârstă de 30 de ani. Primele zvonuri despre ei au apărut în aprilie 2020, când au fost fotografiați împreună într-o călătorie spre Arizona, iar în februarie 2021, de Ziua Îndrăgostiților, și-au oficializat relația pe Instagram.

După aniversarea a doi ani de relație, în iunie 2022, Booker și Jenner s-au despărțit scurt timp, dar s-au afișat din nou împreună la turneul US Open din septembrie. Despărțirea lor definitivă și discretă a survenit în luna următoare.

„Amândoi au programe extrem de încărcate în acest moment din cauza carierelor și au decis să facă din asta o prioritate”, mărturisea o sursă la momentul despărțirii, în timp ce un alt apropiat adăuga că aceștia „păstrează o mulțime de iubire și respect unul pentru celălalt și își doresc doar ce este mai bun”.

 

Istoricul sentimental al supermodelului

La rândul său, Irina Shayk vine după o relație de lungă durată cu actorul Bradley Cooper, alături de care a menținut mereu o discreție totală. Povestea lor de dragoste a început în primăvara anului 2015 și a fost marcată de foarte puține apariții publice comune.

În martie 2017, cuplul a urat bun venit pe lume fiicei lor, Lea. Totuși, după patru ani împreună, cei doi s-au despărțit oficial în 2019. În anii care au urmat despărțirii, Shayk și Cooper au demonstrat maturitate, rămânând în relații excelente și păstrând o dinamică amicală de cooperare în creșterea și educarea fiicei lor.

Foto – Instagram

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