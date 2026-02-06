Cristina Perez Galcenco, fiica de 21 de ani a unui fost fotbalist spaniol, a fost găsită fără viață în locuința ei în această săptămână.

Perez Galcenco a murit la 21 de ani

Cristina Perez Galcenco era fiica lui Nacho Pérez, un portar spaniol celebru din anii 1970. Ea a fost găsită moartă marți, în Caleta de Velez, pe Costa del Sol, lângă Malaga.

Tânăra, născută în Lanzarote, era considerată o frumusețe cu un viitor promițător, având deja prezentări de modă în orașe precum Londra, Madrid, Milano și Paris.

Potrivit presei internaționale, moartea ei nu este tratată ca fiind suspectă.

Graciela Suarez, directoarea unui eveniment de modă din Oviedo, în nordul Spaniei, numit Pasarela Campoamor – locul unde Cristina s‑a făcut remarcată pentru prima dată în adolescență – a declarat: „Sunt devastată.”

Reacții emoționante din partea colegilor

Pe lângă participarea la evenimente precum Madrid Fashion Week, Cristina a apărut și în numeroase campanii publicitare pentru branduri mari precum Stradivarius, prezentând chiar și colecții noi pentru case de modă precum Versace și Louis Vuitton.

Trupul ei urmează să fie transferat în Asturias, în nordul Spaniei, unde a crescut, în următoarele zile, pentru a avea loc înmormântarea. Părinții Cristinei, fostul portar Nacho Perez și mama ei, născută în Moldova, Tatiana Galcenco, nu au făcut încă declarații pe rețelele de socializare.

Fotografa Xana de Jesus a spus într-un omagiu emoționant:

„Nu am cuvinte pentru această veste tristă, decât să le spun părinților ei, Tatiana Galcenco și Nacho Perez, și familiei ei, că o stea strălucește etern în inimile noastre și că le transmit cele mai sincere condoleanțe în aceste momente de durere.

Nu voi uita niciodată cuvintele tale, Cris. Ai fost și vei fi mereu un model și un exemplu de urmat, atât în cariera ta de model, cât și ca persoană. Am fost foarte norocoasă să te cunosc și să lucrez cu tine. Cât de nedreaptă este viața.”

O altă prietenă îndurerată a adăugat: „Cristina este un înger și a fost întotdeauna.”

Într-un interviu recent, Cristina spunea: „Meseria mea este să fiu imaginea a ceea ce un brand vrea să transmită publicului, fie prin prezentări de modă, fie prin campanii publicitare. Spun mereu că cel mai satisfăcător lucru în această profesie este numărul de oameni, culturi și mentalități pe care ajungi să le cunoști.

Sunt atât de diferite de zona ta de confort, încât nu ai de ales decât să crești și să te adaptezi; pe de altă parte, simt că asta vine cu singurătate, care este partea cea mai grea a acestei meserii. Este un fapt că, fiind mereu pe drumuri, nimeni din cercul tău apropiat nu poate ține pasul cu tine, așa că să înveți să te înțelegi cu tine însuți este unul dintre cele mai importante lucruri.”

Cristina a recunoscut că a începe o carieră în modelling la o vârstă fragedă a fost un obstacol în fața unor dificultăți specifice industriei. Ea urma un curs de studii în Malaga în perioada dinaintea morții sale.

