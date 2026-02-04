Cântărețul de jazz Ken Peplowski, îndrăgit pentru virtuozitatea sa la saxofon și clarinet, dar și pentru umorul său de pe scenă, a fost găsit mort pe un vas de croazieră, la vârsta de 66 de ani.

Moarte neașteptată pe un vas de croazieră

Moartea sa a survenit după o luptă de cinci ani cu mielomul multiplu, un tip de cancer care începe în celulele plasmatice din măduva osoasă, potrivit unui prieten al artistului, fost șef al departamentului editorial al postului de jazz WBGO.

Peplowski fusese programat să cânte luni, ca parte a unui cvartet, în cadrul Jazz Cruise, un festival anual de muzică desfășurat pe un vas de croazieră.

Totuși, el nu s-a prezentat la spectacolul programat, ceea ce a declanșat o căutare care a dus la descoperirea trupului său în cabină, a declarat un pasager pentru TMZ.

Pasagerilor de pe vas li s-a comunicat vestea morții sale în acea seară, înaintea concertului principal al big band-ului, moment în care s-au auzit exclamații de uimire, urmate de liniște.

Directorul executiv al companiei de croaziere, Michael Lazaroff, a declarat: „A fost un muzician grozav, dar a fost și unul dintre cei mai buni entertaineri din toate timpurile.”

Într-un mesaj postat pe Instagramul Jazz Cruise, Lazaroff a adăugat: „Nu cunosc niciun muzician care să fi respectat scena mai mult decât Ken. Era mereu pregătit, iubea să cânte alături de colegii săi și, Doamne, cât putea să cânte!”

Organizatorii Jazz Cruise au anunțat că vor pregăti „în curând” un omagiu mai amplu dedicat lui Peplowski.

O carieră construită pe talent și umor

Născut în Cleveland în 1959, Peplowski a început să cânte la clarinet la vârsta de nouă ani, în timp ce fratele său mai mare cânta la trompetă – ambii la insistențele tatălui lor, polițist.

„Tatăl meu, probabil trăindu-și propriile fantezii, ne-a pus să formăm o trupă de polcă numită Harmony Kings, exact ca frații Shmenge,” a povestit el pentru Jazz Times.

La 12 ani, cânta deja la nunți poloneze și alte evenimente, câștigând suficient cât să își cumpere o mașină nouă imediat ce a obținut permisul de conducere.

„Partea tristă e că, dacă te uiți la valoarea reală a banilor, probabil câștigam mai bine atunci decât acum!”, glumea el într-un interviu de acum doi ani.

După ce și-a perfecționat abilitățile studiind clarinetul la Cleveland State, a primit marea șansă la 21 de ani, când s-a alăturat Orchestrei Tommy Dorsey, un nume legendar al erei Big Band, deși fondatorul murise în 1956.

Orchestra Dorsey a devenit rampa de lansare pentru o carieră de jazz extrem de apreciată, în care Peplowski a fost lăudat nu doar pentru măiestria sa instrumentală, ci și pentru umorul și căldura cu care interacționa cu publicul și colegii muzicieni. „Ascultați, e în regulă să facem haz de noi înșine,” spunea el. „Mult jazz e plictisitor. Mult e prea pompos. Și poți spune asta despre orice gen muzical. Nu tot ce intră sub aceeași umbrelă e automat grozav.”

De-a lungul carierei, a cântat și alături de Benny Goodman, un titan al jazzului și una dintre cele mai mari figuri ale erei Big Band, care l-a angajat pe Peplowski când a ieșit din retragere în 1984 cu o nouă orchestră.

„Părerea mea personală despre el,” spunea Peplowski, „este că era un om atât de absorbit de muzică, încât uneori asta afecta tot restul din viața lui – sentimente personale, relații, modul de a interacționa cu oamenii zi de zi.”

Peplowski își amintea că Goodman „avea o latură generoasă. Primeam măriri de salariu, scrisori de mulțumire. A încercat să-mi obțină un contract de discuri înainte să semnez cu cineva și s-a oferit să îl producă. L-am văzut și concediind un basist în mijlocul repetiției, sunând alt muzician, iar celălalt a apărut imediat.”

Totuși, când venea vorba de muzică, Peplowski spunea că nu a cântat niciodată „cu cineva care să obțină rezultate atât de bune de la o orchestră.”

Lupta de cinci ani cu mielomul multiplu

În 2021, Peplowski a fost diagnosticat cu mielom multiplu, potrivit prietenului său Lee Mergner, care i-a dedicat un text comemorativ.

„A luptat cu această boală adesea fatală cu o combinație unică de curaj, tărie și umor,” a scris Mergner. „Umorul era doar unul dintre darurile remarcabile ale lui Ken. Era, fără îndoială, cel mai rapid și mai ascuțit spirit dintre toți artiștii noștri.”

Cu mai bine de un deceniu în urmă, Peplowski spunea într-un interviu acordat Min-On Concert Association din Japonia: „Muzica este viața mea. Jazzul este ca poezia: nu trebuie să gândesc, doar să mă exprim. Într-un fel, asta este improvizația. Putem comunica și ne putem uni prin muzică.”

