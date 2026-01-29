Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară! Soția lui, Nadia Ferreira, este însărcinată cu al doilea copil al lor: „Dumnezeu este mare”

Marc Anthony va deveni tată pentru a opta oară! Cântărețul a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că soția lui, Nadia Ferreira, este însărcinată cu al doilea copil al lor.

Marc Anthony și Nadia Ferreira vor deveni părinți din nou

Marc Anthony și Nadia Ferreira vor deveni părinți din nou în 2026. Bebelușul este al doilea copil al Nadiei și am optulea al artistului. Cuplul a dat vestea pe rețelele sociale, în dreptul unei fotografii cu burtica modelului, pe care sunt așezate mâna ei, mâna lui Marc și mâna fiului lor, Marco.

„Aniversare de trei ani fericită!”, au scris câștigătorul premiului Grammy, în vârstă de 57 de ani, și partenera sa, în vârstă de 26 de ani, într-o postare comună pe Instagram. „Ce cadou minunat ne oferă viața. Dumnezeu este mare”, se continuă mesajul. „Marquito va fi frate mai mare”, au concluzionat ei, folosind porecla fiului lor, Marco. Băiețelul de 2 ani s-a născut de Ziua Tatălui, în iunie 2023, la cinci luni după ce Anthony și Ferreira s-au căsătorit în Miami.

Artistul mai are șase copii cu alte trei femei, printre care și Jennifer Lopez

Marco s-a alăturat numeroasei familii a actorului, care include alți șase copii din relațiile anterioare cu Debbie Rosado, Dayanara Torres și Jennifer Lopez. Anthony are o fiică, Arianna, și un fiu, Chase, cu Rosado, precum și doi fii, Cristian și Ryan, cu Torres. În plus, el și Lopez sunt părinții gemenilor Emme și Maximilian, în vârstă de 17 ani.

Relația dintre Anthony și Ferreira a început în 2022. În luna martie au confirmat public că sunt un cuplu, iar două luni mai târziu s-au logodit. Nunta celor doi, din ianuarie 2023, a fost un eveniment plin de vedete, David Beckham fiind printre numele de top de pe lista de invitați.

Marc Anthony, prins la mijlocul unui scandal din familia Beckham

În ultimele zile, Anthony a fost prins la mijlocul unui scandal între David și Victoria Beckham și fiul lor cel mare, Brooklyn. Anthony a cântat la nunta lui Brooklyn cu Nicola Peltz în 2022. Recent, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, și-a criticat părinții într-o declarație dură pe Instagram. Tânărul susține că părinții lui ar fi încercat să-l controleze. Totodată, el a criticat-o pe mama sa, Victoria Beckham, pentru un dans „inadecvat” la nunta lui, la inițiativa lui Anthony.

Compozitorul s-a referit la Victoria, în vârstă de 51 de ani, ca fiind „cea mai frumoasă femeie din încăpere” în timpul acelui moment „umilitor”, potrivit DJ-ului Fat Tony, apropiat al familiei. Anthony i-ar fi cerut lui Brooklyn să-și pună mâinile pe șoldurile mamei sale. Artistul nu a comentat încă declarațiile apărute în presă.

