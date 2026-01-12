Matt Prokop, arestat pentru pornografie infantilă. Fostul actor din „High School Musical” a avut o relație cu Sarah Hyland

Matt Prokop a fost arestat pe 24 decembrie sub mai multe acuzații, printre care posesia sau promovarea de pornografie infantilă.

Matt Prokop din „High School Musical 3”, arestat pentru pornografie infantilă

Matt Prokop din „High School Musical 3” a fost arestat în Victoria, Texas, pe 24 decembrie, pentru multiple acuzații, inclusiv posesia sau promovarea de pornografie infantilă, a confirmat Biroul șerifului din Victoria County pentru E! News pe 10 ianuarie.

În plus, bărbatul de 35 de ani, care a avut o relație cu actrița Sarah Hyland timp de aproape cinci ani înainte să se despartă în 2014, a fost acuzat de opunere la arestare și încălcarea cauțiunii sau a ordinului de protecție, ca urmare a unui proces intentat împotriva lui în 2024 pentru opunere la arestare și agresiune agravată asupra unui membru al familiei, a declarat Biroul șerifului pentru sursa citată. El rămâne în arest, cauțiunea fiind stabilită la 117.500 de dolari.

Nu este prima oară când are probleme cu legea

Prokop, care a mai jucat în serialele Disney „Hannah Montana” și „Good Luck Charlie” și filmul „Geek Charming”, alături de Hyland, a mai avut probleme cu legea în trecut. În 2014, Hyland a obținut un ordin de restricție împotriva lui.

În documentele judiciare obținute anterior de E! News, Sarah l-a acuzat pe Matt că a abuzat-o fizic și verbal în timpul relației lor, inclusiv într-o ceartă în care el ar fi imobilizat-o împotriva unei mașini în timp ce o sufoca.

„Strânsoarea lui era atât de puternică încât nu puteam respira sau vorbi”, a explicat ea în documentele judiciare. „M-am speriat și temut pentru viața mea.”

În altă parte a documentelor, Hyland i-a mulțumit lui Julie Bowen – care a interpretat-o pe mama ei în serialul „Modern Family” între anii 2009 și 2020 – pentru că a ajutat-o să iasă din acea situație, menționând că i-a cerut să fie prezentă când a pus capăt relației.

