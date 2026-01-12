Matt Prokop, arestat pentru pornografie infantilă. Fostul actor din „High School Musical” a avut o relație cu Sarah Hyland

Matt Prokop din „High School Musical 3” a fost arestat în Victoria, Texas, pe 24 decembrie, pentru multiple acuzații, inclusiv posesia sau promovarea de pornografie infantilă, a confirmat Biroul șerifului din Victoria County pentru E! News pe 10 ianuarie.
În plus, bărbatul de 35 de ani, care a avut o relație cu actrița Sarah Hyland timp de aproape cinci ani înainte să se despartă în 2014, a fost acuzat de opunere la arestare și încălcarea cauțiunii sau a ordinului de protecție, ca urmare a unui proces intentat împotriva lui în 2024 pentru opunere la arestare și agresiune agravată asupra unui membru al familiei, a declarat Biroul șerifului pentru sursa citată. El rămâne în arest, cauțiunea fiind stabilită la 117.500 de dolari.
Prokop, care a mai jucat în serialele Disney „Hannah Montana” și „Good Luck Charlie” și filmul „Geek Charming”, alături de Hyland, a mai avut probleme cu legea în trecut. În 2014, Hyland a obținut un ordin de restricție împotriva lui.
În documentele judiciare obținute anterior de E! News, Sarah l-a acuzat pe Matt că a abuzat-o fizic și verbal în timpul relației lor, inclusiv într-o ceartă în care el ar fi imobilizat-o împotriva unei mașini în timp ce o sufoca.
„Strânsoarea lui era atât de puternică încât nu puteam respira sau vorbi”, a explicat ea în documentele judiciare. „M-am speriat și temut pentru viața mea.”
În altă parte a documentelor, Hyland i-a mulțumit lui Julie Bowen – care a interpretat-o pe mama ei în serialul „Modern Family” între anii 2009 și 2020 – pentru că a ajutat-o să iasă din acea situație, menționând că i-a cerut să fie prezentă când a pus capăt relației.
