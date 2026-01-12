Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”

Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată despre ziua fatidică în care a provocat accidentul în care și-a pierdut Dani Vicol. Orbit de gelozie, deciziile sale impulsive au dus la o tragedie ce i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Mario Iorgulescu, despre ziua în care a provocat accidentul mortal

Mario Iorgulescu, fiul fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis despre ziua care i-a schimbat viața într-un mod tragic. Într-un interviu recent, tânărul a rememorat evenimentele care au precedat accidentul mortal pe care l-a provocat, subliniind cum deciziile impulsive pot avea consecințe devastatoare.

Mario Iorgulescu a explicat că, înainte de tragedie, se afla la o petrecere și avea intenția de a rămâne acolo peste noapte. Cu toate acestea, un telefon de la Alex Pițurcă l-a destabilizat.

„M-a sunat să îmi spună că iubita mea este la club. Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”, mărturisește fiul lui Gino Iorgulescu pentru Cancan.

Mario Iorgulescu povestește că gelozia a jucat un rol important în deciziile sale din acea seară.

„Eu, la femeile la care am ținut, am fost gelos. În rest, nu m-a interesat de nimeni”, a menționat el.

Orbit de acest sentiment, a hotărât să părăsească petrecerea și să meargă la club pentru a o confrunta. În ciuda avertismentelor tatălui său, care le ceruse celor prezenți să nu îi dea cheia mașinii, Mario a reușit să își convingă prietenii să îi permită accesul la vehicul, sub pretextul că trebuie să mute mașina.

Tânărul susține că nu a consumat droguri înainte de a urca la volan

Potrivit propriilor declarații, Mario Iorgulescu consumase doar trei sau patru pahare de vin în acea seară și nu luase droguri, respectând un pact făcut cu tatăl său.

„Nu am mai consumat de când am stabilit cu tata că-mi ia mașina”, afirmă el. Totuși, combinația dintre alcool, gelozie și impulsivitate s-a dovedit fatală.

Mario a explicat că rememorează ziua respectivă în detaliu, încercând să înțeleagă cum o serie de decizii aparent nesemnificative au dus la tragedia care i-a marcat viața.

„De fiecare dată există niște mici intersecții pe care, dacă o iei la stânga sau la dreapta, nu mai ajungi în punctul respectiv”, spune el.

Mario Iorgulescu susține că tragicul accident a fost o înscenare

Mario Iorgulescu a transmis condoleanțe familiei afectate prin intermediul părinților săi, însă mărturisește că durerea resimțită este greu de exprimat.

„N-am avut cuvinte să-mi exprim durerea pe care o simt eu față de ei și față de familia pe care am afectat-o, pentru că nici nu vreau să mă imaginez prin ce trec ei”, a mai spus el.

Pe de altă parte, Mario Iorgulescu susține că tragicul accident a fost o înscenare, răzbunarea venind din din cauza unei aventuri amoroase între el și soția/fiica unei persoane aflate într-o poziție de conducere.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde. La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens. A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România”, a povestit el.

Mario Iorgulescu, despre lupta cu depresia

Mario Iorgulescu susține că bărbatul respectiv, despre care spune că era general la SIE sau SRI și acum a ieșit la pensie, îl urmărea pentru că a avut o relație amoroasă cu fiica sau soția lui.

„El a vrut să îmi facă rău pentru că ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu pentru că nici nu mi s-a spus. Am fost și eu întrebat la rândul meu cu care: ori cu fata, ori cu soția. Eu habar nu am. Nu știu să răspund, că la cu câte fete am fost eu, habar nu am. Chiar nu știu să răspund. Și mi s-a spus că acesta a fost motivul pentru care s-a pus pe mine”, a menționat fiul lui Gino Iorgulescu.

Totodată, Mario Iorgulescu spune că în acești șase ani a luptat cu depresia, în timp ce era mutat dintr-o clinică în alta.

„Eu îmi cer scuze, eu am plătit 6 ani de zile după ce s-a întâmplat, eu am plătit 6 ani de zile cu clinici în fiecare zi. În fiecare zi am plătit cu plânsete, cu nervi, cu urlete, cu stat în clinici, cu tot felul de depresii, cu tentative de suicid. Am un video când am luat un pumn de antipsihotice”, a mai zis tânărul care și acum este internat într-o clinică din Italia.

Sursă foto: Captură video

