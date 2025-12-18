Mario Iorgulescu a scăpat fără nicio zi de închisoare, după ce a ucis un bărbat. Soția victimei, dezvăluiri uluitoare: „Nu se poate așa ceva”

Mario Iorgulescu a scăpat de pedeapsă, după ce a urcat drogat la volan și a ucis un bărbat, în urmă cu șase ani. În tot acest timp soția victimei, Melek Minca, a așteptat să i se facă dreptate soțului ei, doar pentru a afla acum că fiul lui Gino Iorgulescu a fost achitat.

Mario Iorgulescu a scăpat de închisoare

Melek Minca, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de Mario Iorgulescu, a dezvăluit, într-un mesaj pe TikTok, că fiul lui Gino Iorgulescu este oficial liber și nu mai are niciun fel de mandat.

„Deci oficial, Mario Iorgulescu este liber și nu mai are niciun fel de mandat. După șase ani, n-a stat nici măcar o zi în pușcărie, a omorât un om, era beat, era drogat, a trecut pe roșu. Avea viteză de 160 la oră și acum este liber. Trei magistrați ai țării române au decis că nu merită să facă nici măcar o zi de pușcărie. A ieșit la iveală că ar avea probleme mentale. Păi dacă avea probleme mentale, de unde avea permis de conducere? Păi nu se poate așa ceva. În ce țară infectă putem să trăim? Nu e posibil așa ceva. Deci nu mai pot. În ce țară de infecți? În ce țară de corupți?”, a spus femeia pe TikTok.

Melek s-a arătat indignată de faptul că Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare.

„Toată lumea face pușcărie când greșește. Ăsta n-a făcut nici măcar o zi. Nici măcar o oră de pușcărie n-a făcut. Pentru toate greșelile care le-a făcut. Dacă acum cineva fură o găină, face cel puțin șase luni de pușcărie. Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie”, a mai spus ea.

Citește și: Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară

Citește și: Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist

Mario Iorgulescu ar fi scăpat din cauza „problemelor mentale”

Melek Minca spune că avocatul lui Mario Iorgulescu, Virgil Boglea, soțul fiicei Ralucăi Moianu, a fost cel care l-a ajutat pe tânăr să scape de închisoare, apelând la un diagnostic de boli mentale. Acum, văduva lui Dani Vicol spune că nu înțelege cum putea deține un permis auto dacă avea astfel de probleme.

„L-au găsit cu probleme mentale. De ce avea permis? Era beat, era drogat, avea 160 la oră, a trecut pe roșu, a omorât un om instant. Și după șase ani de zile, după atâtea tribunale, după atâtea judecăți, după atâtea chestii, după câte am așteptat, Mario Iorgulescu este liber ca pasărea cerului”, a transmis Melek Minca pe TikTok.

„Poate să meargă oriunde, poate să facă ce vrea, doar că are probleme mentale. Doamne, în ce lume infectă putem să trăim! În ce țară coruptă! Am înțeles că doi magistrați ai țării române au ajuns la concluzia că are probleme mentale și că nu a judecat în momentul acela. Dar, totodată, acei doi magistrați s-a mai auzit că au foarte multe conturi pline, pline de bani, fără nicio explicație de unde”, a mai spus văduva lui Dani Vicol.

Citește și: Gino Iorgulescu, rupe tăcerea, la 6 ani de la accidentul provocat de fiul său, Mario Iorgulescu: „A greșit”

Citește și: Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”

Cum s-a produs accidentul în care Dani Vicol și-a pierdut viața

Mario Iorgulescu a mers, în seara zilei de 7 septembrie 2019, la o petrecere în satul Gulia de lângă București. Potrivit martorilor audiați de procurori, acesta a stat la grătar, a băut vin și a jucat poker. Câteva ore mai târziu el a aflat că iubita lui, cu care se certase cu o zi în urmă, se distra într-un club din Herăstrău.

Nervos, s-a certat cu ea la telefon, iar în jurul orei 3 dimineața a urcat la volan și a plecat furios spre clubul cu pricina.

La intrarea în București, pe Șoseaua Chitilei, a intrat pe contrasens și a izbit frontal autoturismul la volanul căruia se afla Dani Vicol (24 ani). În urmă impactului, tânărul a murit.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News