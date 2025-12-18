Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară

Solista de muzică lăutărească Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, are o veste mare la sfârșit de an și trăiește o perioadă extrem de emoționantă pe plan personal. La 34 de ani, artista se pregătește să devină mamă pentru a patra oară, dar în același timp se confruntă cu durerea de a fi exclusă din familia tatălui ei.

Ramona Manole va deveni mamă pentru a patra oară

Ramona Manole a mărturisit că vestea venirii pe lume a unui nou copil a fost primită cu lacrimi și emoții puternice. „Am primit vestea cu multe emoții și cu multe lacrimi, după 12 ani voi fi din nou mamă! Da, știu că am deja 3 copii, dar eu sunt cu iubitul meu Paris de 4 ani și consider că am depășit orice obstacol alături de el”, a declarat artista, potrivit click.ro. Ea a subliniat că nu s-a grăbit să facă un copil cu actualul partener, temându-se să nu rămână singură, însă acum totul a venit firesc.

Cele trei fete ale Ramonei au aflat recent că mama lor este însărcinată. Una dintre ele a fost inițial supărată, crezând că lucrurile se vor schimba în rău. „După multe ore de comunicare cu ea am făcut-o să înțeleagă faptul că o mamă adevărată nu-și va lăsa niciodată puii. Acum lucrurile s-au așezat frumos”, a povestit Ramona.

Nu a avut voie la înmormântarea bunicii

În ciuda fericirii legate de sarcină, artista trăiește o mare dezamăgire. Ea nu a avut voie să participe la înmormântarea bunicii sale, mama lui Ioniță de la Clejani. „Știu că este supărat, a avut loc înmormântare mamei lui, la care eu nu am avut dreptul să particip, pentru că mi-a pus interzis soția lui, Viorica. Ce să mai zic? Să fie Dumnezeu cu ei!”, a spus Ramona pentru aceeași sursă amintită anterior.

Relația complicată cu tatăl ei

Ramona Manole nu ascunde faptul că relația cu tatăl ei a fost mereu rece și distantă. Ea și-a amintit cu durere copilăria marcată de lipsa sprijinului patern. Deși tatăl a recunoscut-o oficial și poartă același nume de familie, relația dintre ei nu a fost niciodată apropiată. În trecut, Ramona s-a simțit neglijată și lipsită de susținere, crescând cu sentimentul că nu a avut parte de atenția și afecțiunea pe care și le-ar fi dorit.

Ajutorul financiar primit de la Ioniță era redus, constând în câteva sute de lei la intervale de câteva luni, insuficient pentru nevoile unei copilării normale. În plus, Ramona consideră că distanța dintre ei s-a adâncit odată cu noua familie a tatălui, care, în opinia ei, a acaparat toată atenția și resursele acestuia.

„Tata, Ioniță de la Clejani, m-a recunoscut în acte, mă cheamă Manole, ca pe el. Dar pe tata nu l-a interesat, nici când eram mică, de mine. Mi-aș fi dorit enorm să fiu și eu susținută de tata, să nu mai cresc, așa, amărâtă.

Îmi dădea câte 300 de lei, pentru trei luni, pensie alimentară. Dar, nu a avut cum să mă susțină mai mult, pentru că și-a luat o nevastă rea. A vrut și vrea totul numai pentru ea și pentru copiii ei”, a mărturisit artista.

Foto – Facebook

