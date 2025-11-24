Viorica de la Clejani, mesaj dur pentru rudele ei: „Cei mai mari dușmani”

Viorica de la Clejani a transmis un mesaj ferm rudelor sale, în mediul online. Artista a răbufnit deoarece susține că familia ei și a soțului ei se bucură de „necazurile copiilor ei” și îi invidiază pe ea și pe Ioniță de la Clejani pentru ceea ce au agonisit.

Viorica de la Clejani, mesaj dur pentru rudele ei

Viorica de la Clejani le-a adresat un mesaj categoric membrilor familiei sale, pe care îi acuză că o invidiază și că se bucură atunci când o văd că suferă. Artista susține că „neamurile ei și ale soțului ei” îi sunt „cei mai mari dușmani”.

„Un anunț de interes național către neamurile mele și ale soțului. Ce nu v-am primit până acum nici trei metri până la poartă, să nu mai aud de voi. Vedeți-vă de treaba voastră, de familiile voastre. De lume nu-mi pasă, că vă am pe voi, cei mai mari dușmani. Noi dacă avem, avem pentru că muncim. Dacă nu dăm, nu dăm pentru că e greu să muncești și să dai. Și vă bucurați de necazurile noastre, de necazurile copiilor mei, așa că eu sunt șefa în casă la mine. În familia lui Ioniță de la Clejani eu sunt șefa pentru că eu cânt, eu fac banii, să ne înțelegem”, a spus Viorica de la Clejani, pe rețelele sociale.

Citește și: Margherita de la Clejani, de nerecunoscut. Fiica Vioricăi de la Clejani s-a reinventat și a revenit în atenția publicului

Fiul Vioricăi de la Clejani, Fulgy, a spus despre rudele ei că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa”

Mesajul vine la scurt timp după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță a făcut o serie de declarații controversate în mediul online. Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a spus despre familia lui că s-a destrămat. Și-a numit mama și sora „vedete de carton” și și-a încurajat tatăl „să le lase în stradă unde le e locul”. Tot el a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa”.

„Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ. Mai sunteți și la televizor, vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră. (…) Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori”, a transmis Fulgy.

Fulgy susține că părinții și sora lui nu dezmint declarațiile sale din mai multe motive care se contrazic unele pe altele. Pe de-o parte susține că părinții lui sunt „comozi” și au de câștigat financiar de pe urma afirmațiilor lui controversate, iar pe de altă parte susține că aceștia primesc amenințări.

În trecut, tânărul a admis că a avut probleme cu consumul de droguri. În urmă cu mai mult timp, acesta a decis să părăsească România și să se stabilească în Dubai, unde în prezent studiază muzica la o școală prestigioasă.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News