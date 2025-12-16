Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Anunțul făcut de Viorica de la Clejani: „Trebuie să fiu alături de soțul meu”

Familia Clejanilor este în doliu după pierderea mamei lui Ioniță de la Clejani. Viorica Manole a anunțat vestea tristă pe rețelele sociale, cerând înțelegere și sprijin în această perioadă dificilă.

Ioniță de la Clejani este în doliu

Familia Clejanilor traversează o perioadă de doliu profund, după ce mama lui Ioniță Manole a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Viorica Manole, soția artistului, pe rețelele sociale. Cântăreața a cerut înțelegere din partea publicului, subliniind că trebuie să fie alături de soțul său în aceste momente dificile.

Ioniță Manole, cunoscut sub numele de Ioniță de la Clejani, este profund afectat de pierderea mamei sale. Viorica Manole a explicat că familia se concentrează acum pe sprijinirea lui Ioniță, care este răpus de durere.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate”, a scris Viorica de la Clejani pe Facebook.

Problemele recente ale Clejanilor

Aceasta nu este prima provocare cu care se confruntă familia Clejanilor. În urmă cu aproximativ două luni, Ioniță Manole a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate. Fiul său, Fulgy, a fost cel care a făcut publică vestea, însă nu a oferit detalii despre natura afecțiunii.

„Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”, a declarat Fulgy pe rețelele sociale.

Mai apoi, fiul artiștilor a avut câteva derapaje grave în mediul online, când și-a jignit fără măsură mama și sora și și-a îndemnat tatăl să se lase și în stradă. Mai mult, tânărul spune că Ioniță de la Clejani va divorța de Viorica și se va muta alături de el în Dubai.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, spunea atunci Fulgy, care le numea pe mama și sora lui „vedete de carton”.

