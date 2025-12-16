  MENIU  
Home > Vedete > Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Anunțul făcut de Viorica de la Clejani: „Trebuie să fiu alături de soțul meu”

Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Anunțul făcut de Viorica de la Clejani: „Trebuie să fiu alături de soțul meu”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Familia Clejanilor este în doliu după pierderea mamei lui Ioniță de la Clejani. Viorica Manole a anunțat vestea tristă pe rețelele sociale, cerând înțelegere și sprijin în această perioadă dificilă.

Ioniță de la Clejani este în doliu

Familia Clejanilor traversează o perioadă de doliu profund, după ce mama lui Ioniță Manole a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Viorica Manole, soția artistului, pe rețelele sociale. Cântăreața a cerut înțelegere din partea publicului, subliniind că trebuie să fie alături de soțul său în aceste momente dificile.

ionita si viorica 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Ioniță Manole, cunoscut sub numele de Ioniță de la Clejani, este profund afectat de pierderea mamei sale. Viorica Manole a explicat că familia se concentrează acum pe sprijinirea lui Ioniță, care este răpus de durere.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate”, a scris Viorica de la Clejani pe Facebook.

Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit 2 ani de relație și au publicat o imagine îmbrățișați. Mama adolescentei, Andreea Marin, a reacționat imediat!
Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit 2 ani de relație și au publicat o imagine îmbrățișați. Mama adolescentei, Andreea Marin, a reacționat imediat!
Recomandarea zilei

Citește și: Fulgy o atacă din nou pe Viorica de la Clejani: „Spune la lume că am probleme”

Citește și: Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, vizat de un nou proces. Judecătorii îi vor stabili soarta înainte de Crăciun

Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției. S-au aflat deja primele rezultate ale raportului medico-legal și asta nu e tot! Noi detalii ies la iveală
Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției. S-au aflat deja primele rezultate ale raportului medico-legal și asta nu e tot! Noi detalii ies la iveală
Recomandarea zilei

Problemele recente ale Clejanilor

Aceasta nu este prima provocare cu care se confruntă familia Clejanilor. În urmă cu aproximativ două luni, Ioniță Manole a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate. Fiul său, Fulgy, a fost cel care a făcut publică vestea, însă nu a oferit detalii despre natura afecțiunii.

„Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”, a declarat Fulgy pe rețelele sociale.

Citește și: Vloggeriță celebră, cerută în căsătorie la Polul Nord. După momentul emoționant, a urmat cina la un fast-food celebru: „Mă simt și prost, dar nu ai unde să mergi”

Citește și: Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”

Mai apoi, fiul artiștilor a avut câteva derapaje grave în mediul online, când și-a jignit fără măsură mama și sora și și-a îndemnat tatăl să se lase și în stradă. Mai mult, tânărul spune că Ioniță de la Clejani va divorța de Viorica și se va muta alături de el în Dubai.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, spunea atunci Fulgy, care le numea pe mama și sora lui „vedete de carton”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ioniță și Viorica de la Clejani

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Fanatik
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
GSP.ro
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Click.ro
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
TV Mania
Iulia Pârlea, ritualul de îngrijire pe care îl respectă cu sfințenie. Ce face prezentatoarea PRO TV pentru a arăta impecabil
Iulia Pârlea, ritualul de îngrijire pe care îl respectă cu sfințenie. Ce face prezentatoarea PRO TV pentru a arăta impecabil
Redactia.ro
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Citește și...
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Rodica Stănoiu a fost deshumată! Ce au aflat procurorii e cumplit, a fost deshis dosar de moarte suspectă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu au fost salvate, sunt la loc sigur. Cine e, de fapt, „iubițelul”
Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată
Pârtii de schi de vis
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vloggeriță celebră, cerută în căsătorie la Polul Nord. După momentul emoționant, a urmat cina la un fast-food celebru: „Mă simt și prost, dar nu ai unde să mergi”
Vloggeriță celebră, cerută în căsătorie la Polul Nord. După momentul emoționant, a urmat cina la un fast-food celebru: „Mă simt și prost, dar nu ai unde să mergi”
Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”
Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”
Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”
Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”
Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”
Victoria Raileanu, insultată de un pompier în centrul Bucureștiului: „E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță”
Victoria Raileanu, insultată de un pompier în centrul Bucureștiului: „E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță”
Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”
Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”
Observator News
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Obiceiul banal care crește alarmant glicemia
Obiceiul banal care crește alarmant glicemia
Alimentul simplu pe care medicii îl recomandă pentru sănătatea tiroidei
Alimentul simplu pe care medicii îl recomandă pentru sănătatea tiroidei
Alimentul consumat zilnic de români, care crește riscul de dezvoltare a cancerului colorectal
Alimentul consumat zilnic de români, care crește riscul de dezvoltare a cancerului colorectal
Vești bune pentru pensionari! Din 2026 se schimbă formula de calcul pentru vechimea în muncă
Vești bune pentru pensionari! Din 2026 se schimbă formula de calcul pentru vechimea în muncă
TV Mania
Iulia Pârlea, ritualul de îngrijire pe care îl respectă cu sfințenie. Ce face prezentatoarea PRO TV pentru a arăta impecabil
Iulia Pârlea, ritualul de îngrijire pe care îl respectă cu sfințenie. Ce face prezentatoarea PRO TV pentru a arăta impecabil
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Chef Richard Abou Zaki, imagini rare de familie în Italia. „O zi pe care o voi purta mereu în inimă”. Cum s-a pozat cu partenera și fiica lui, Carlotta
Chef Richard Abou Zaki, imagini rare de familie în Italia. „O zi pe care o voi purta mereu în inimă”. Cum s-a pozat cu partenera și fiica lui, Carlotta
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton