  MENIU  
Home > Vedete > Vloggeriță celebră, cerută în căsătorie la Polul Nord. După momentul emoționant, a urmat cina la un fast-food celebru: „Mă simt și prost, dar nu ai unde să mergi”

Vloggeriță celebră, cerută în căsătorie la Polul Nord. După momentul emoționant, a urmat cina la un fast-food celebru: „Mă simt și prost, dar nu ai unde să mergi”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 15.12.2025, 16:33

O vloggeriță celebră a fost cerută în căsătorie la Polul Nord într-un moment planificat cu atenție și dedicare de iubitul ei. Este vorba despre Cristi și Ralu, celebrul cuplu de spanioli cu origini române care călătoresc de pe YouTube. Cei doi au făcut recent pasul cel mare și s-au logodit într-un cadru spectaculos.

Ralu, cerută în căsătorie la Polul Nord

Cristi și Ralu sunt celebri pe YouTube pentru vlogurile lor în care le arată oamenilor aventurile prin care trec călătorind în toată lumea. 

De data aceasta, Cristi a vrut să o surprindă pe Raluca cu o cerere în căsătorie sub Aurora Boreală, însă pentru că fenomenul s-a lăsat așteptat, el a decis să o ceară în fața unui Moș Crăciun imens, într‐un cadru de poveste.

Citește și: Cântăreața Miley Cyrus și muzicianul Maxx Morando s-au logodit

Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Recomandarea zilei

„Îl am de trei săptămâni, din Chigaco. Ce bine că s-a potrivit. A fost foarte greu să îl aleg”, a spus Cristi.

„Acuma, unde ne căsătorim? Dacă asta a fost la Polul Nord, Alaska, trebuie să alegem un loc călduros. L-ai avut martor pe Moș Crăciun. E ora 16:00, la 00:00 plecăm în Vegas”, a spus Cristi.

Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției. S-au aflat deja primele rezultate ale raportului medico-legal și asta nu e tot! Noi detalii ies la iveală
Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției. S-au aflat deja primele rezultate ale raportului medico-legal și asta nu e tot! Noi detalii ies la iveală
Recomandarea zilei

Momentul a fost unul cu totul emoționant. Cei doi sunt împreună de 16 ani. 

„Noi tot timpul am zis că nu avem nevoie de așa ceva, dar am simțit că trebuie, anul ăsta, înainte să se termine și m-am gândit ce loc ar putea să fie special pentru o femeie care călătorește cu normă întreagă”, a spus Cristi.

Au cinat la McDonald’s 

După ce s-au logodit, Cristi și Ralu au mers să cineze, însă pentru că în Alaska nu erau prea multe opțiuni, s-au oprit la celebrul McDonald’s de la Polul Nord.

„Simt că e ceva tipic ce am face noi, dar mă simt și prost. Totuși, mi se pare că e și ceva ce am face noi. Cred că trebuia să mergem altundeva, dar nici nu ai unde să mergi”, a spus Cristi.

Cei doi vloggeri sunt cunoscuți în România, iar din 2019 până în prezent au făcut sute de clipuri cu țări pe care le-au vizitat. Cristi și Raluca au 316.000 de abonați pe YouTube și trăiesc ca niște nomazi, mergând din țară în țară pentru a acumula noi experiențe și a le arăta oamenilor locuri fabuloase.

Citește și: Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit Alexandra

„Sincer, nu credeam că se poate transforma într-un stil de viață. Adică noi am plecat să călătorim un an, am zis un an sabatic. Aveam 12.000 euro, să fiu sincer, dar mai aveam vreo 4.000 puși bine pentru urgențe. Erau bani calculați pentru un an când erau alte prețuri. În 2019, ce s-a transformat în ce s-a transformat, astăzi nu ne vine să credem nici nouă acum.

Cristi si RaluIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Și atunci adică nu puteam crede că vom avea succes. Mai ales din cauza limbii, pentru că am fost crescuți într-o altă țară. Noi ne-am simțit foarte mult timp străini”, au spus cei doi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu după moartea lui. Pretinde că are acest drept: „Cred că merit”
Fanatik
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
GSP.ro
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Click.ro
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
TV Mania
Gina Pistol, între finala MasterChef și Crăciunul în familie. Ce a dezvăluit despre planurile cu Smiley: „Nouă ne place”
Gina Pistol, între finala MasterChef și Crăciunul în familie. Ce a dezvăluit despre planurile cu Smiley: „Nouă ne place”
Redactia.ro
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Citește și...
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Rodica Stănoiu a fost deshumată! Ce au aflat procurorii e cumplit, a fost deshis dosar de moarte suspectă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Surprins la mormântul Rodicăi Stănoiu după deshumarea fostului ministru, tânărul ei soț a avut de spus un singur lucru
Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”
Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”
Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”
Pârtii de schi de vis
Momente ȘOCANTE pentru Vlăduța Lupău, după concertul fabulos de la Cluj. Un hoț i-a furat geanta Louis Vuitton: Am avut ceva bani în ea, că aveam de făcut plăți

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”
Vlăduța Lupău, pagubă de mii de euro la un concert. Cum a rămas fără geanta de designer și o mulțime de bani: „Sper că din greșeală a ajuns la tine”
Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”
Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”
Distracție la cote maxime. Serghei Mizil, Gabi Tamaș, Dan Alexa și alți foști concurenți Asia Express au stat la șpriț până dimineață. Au băut vinul „ÎmbăTamaș”
Victoria Raileanu, insultată de un pompier în centrul Bucureștiului: „E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță”
Victoria Raileanu, insultată de un pompier în centrul Bucureștiului: „E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de nesiguranță”
Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”
Cum și-a împodobit Emily Burghelea bradul de sărbători: „Primul Crăciun al Elisabetei”
Horoscop 16 decembrie 2025. Gata cu amăgirile! O zodie află adevărul dureros despre relația sa. Tot ce credea despre partner se schimbă
Horoscop 16 decembrie 2025. Gata cu amăgirile! O zodie află adevărul dureros despre relația sa. Tot ce credea despre partner se schimbă
Observator News
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Concluzia medicilor legiști care i-au făcut autopsia Rodicăi Stănoiu. Cum s-ar fi stins, de fapt, femeia
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Băutura populară care crește riscul de demență și de AVC cu 300%. Avertismentul unui medic
Băutura populară care crește riscul de demență și de AVC cu 300%. Avertismentul unui medic
Unul dintre cele mai prescrise medicamente pentru colesterol, retras urgent din farmacii
Unul dintre cele mai prescrise medicamente pentru colesterol, retras urgent din farmacii
„Îl cheamă Filip. Are 22 de ani.” Mărturia sfâșietoare a lui Mădălin Ionescu despre fiul său. „529 de lei net pe lună pentru o persoană cu dizabilitate gravă. Atât.”
„Îl cheamă Filip. Are 22 de ani.” Mărturia sfâșietoare a lui Mădălin Ionescu despre fiul său. „529 de lei net pe lună pentru o persoană cu dizabilitate gravă. Atât.”
Cardiolog: Acest aliment banal îți afectează inima mai grav decât zahărul
Cardiolog: Acest aliment banal îți afectează inima mai grav decât zahărul
TV Mania
Gina Pistol, între finala MasterChef și Crăciunul în familie. Ce a dezvăluit despre planurile cu Smiley: „Nouă ne place”
Gina Pistol, între finala MasterChef și Crăciunul în familie. Ce a dezvăluit despre planurile cu Smiley: „Nouă ne place”
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton