O vloggeriță celebră a fost cerută în căsătorie la Polul Nord într-un moment planificat cu atenție și dedicare de iubitul ei. Este vorba despre Cristi și Ralu, celebrul cuplu de spanioli cu origini române care călătoresc de pe YouTube. Cei doi au făcut recent pasul cel mare și s-au logodit într-un cadru spectaculos.

Ralu, cerută în căsătorie la Polul Nord

Cristi și Ralu sunt celebri pe YouTube pentru vlogurile lor în care le arată oamenilor aventurile prin care trec călătorind în toată lumea.

De data aceasta, Cristi a vrut să o surprindă pe Raluca cu o cerere în căsătorie sub Aurora Boreală, însă pentru că fenomenul s-a lăsat așteptat, el a decis să o ceară în fața unui Moș Crăciun imens, într‐un cadru de poveste.

„Îl am de trei săptămâni, din Chigaco. Ce bine că s-a potrivit. A fost foarte greu să îl aleg”, a spus Cristi.

„Acuma, unde ne căsătorim? Dacă asta a fost la Polul Nord, Alaska, trebuie să alegem un loc călduros. L-ai avut martor pe Moș Crăciun. E ora 16:00, la 00:00 plecăm în Vegas”, a spus Cristi.

Momentul a fost unul cu totul emoționant. Cei doi sunt împreună de 16 ani.

„Noi tot timpul am zis că nu avem nevoie de așa ceva, dar am simțit că trebuie, anul ăsta, înainte să se termine și m-am gândit ce loc ar putea să fie special pentru o femeie care călătorește cu normă întreagă”, a spus Cristi.

Au cinat la McDonald’s

După ce s-au logodit, Cristi și Ralu au mers să cineze, însă pentru că în Alaska nu erau prea multe opțiuni, s-au oprit la celebrul McDonald’s de la Polul Nord.

„Simt că e ceva tipic ce am face noi, dar mă simt și prost. Totuși, mi se pare că e și ceva ce am face noi. Cred că trebuia să mergem altundeva, dar nici nu ai unde să mergi”, a spus Cristi.

Cei doi vloggeri sunt cunoscuți în România, iar din 2019 până în prezent au făcut sute de clipuri cu țări pe care le-au vizitat. Cristi și Raluca au 316.000 de abonați pe YouTube și trăiesc ca niște nomazi, mergând din țară în țară pentru a acumula noi experiențe și a le arăta oamenilor locuri fabuloase.

„Sincer, nu credeam că se poate transforma într-un stil de viață. Adică noi am plecat să călătorim un an, am zis un an sabatic. Aveam 12.000 euro, să fiu sincer, dar mai aveam vreo 4.000 puși bine pentru urgențe. Erau bani calculați pentru un an când erau alte prețuri. În 2019, ce s-a transformat în ce s-a transformat, astăzi nu ne vine să credem nici nouă acum.

Și atunci adică nu puteam crede că vom avea succes. Mai ales din cauza limbii, pentru că am fost crescuți într-o altă țară. Noi ne-am simțit foarte mult timp străini”, au spus cei doi.

