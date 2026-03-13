Ce mesaj a transmis Marilu Dobrescu, după ce Iustin a anunțat că se căsătorește: „Iubesc din toată inima și mă simt iubită”

La scurt timp după vestea că Iustin și-a cerut în căsătorie iubita și urmează să se căsătorească, Marilu a transmis un mesaj lung, în care vorbește despre cum arată viața ei acum și cât de împlinită este. Nu se știe dacă influencerița a simțit nevoia să facă aceste precizări în contextul anunțului privind logodna fostului iubit.

Marilu, mesaj cu tentă după ce Iustin s-a logodit

Marilu s-a mutat din România în Australia și și-a schimbat viața la 180 de grade. Influencerița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat mai în vârstă decât ea, și-a făcut o operație de implant mamar și pare mai încântată și mai fericită ca niciodată.

Același lucru se poate spune și despre Iustin, fostul ei iubit, care a decis să își ceară în căsătorie iubita, pe Hara. Cei doi s-au logodit și urmează să plănuiască marele eveniment în detaliu.

Acum, la scurt timp după anunț, Marilu a venit cu un mesaj în care povestește cât de bine o duce și cât de fericită este, menționând că face terapie constant.

”Viața a fost foarte bună cu mine de ceva timp, Fac alegeri mai bune ca niciodată, am grijă de mine și mă apropii tot mai mult de a înțelege cine sunt cu adevărat. (…) Faptul că am casă la cinci minute de ocean m-a apropiat mai mult de natură și mă simt incredibil de recunoscătoare. Iubesc din toată inima și mă simt iubită la rândul meu. (…)

Merg la terapie în fiecare săptămână, iar vindecarea imi dau seama pe zi ce trece ca e o binecuvântare. (…) Acum ceva timp, cum se întâmplă lucrurile azi, era ceva la care visam dintr-un loc… foarte întunecat mental”, a declarat Marilu Dobrescu, pe Instagram.

Cum și-a refăcut viața Marilu după despărțire

Atât Iustin, cât și Marilu și-au refăcut viața după ce s-au despărțit. În timp ce Iustin a întâlnit-o pe Hara, Marilu și-a refăcut viața alături de un bărbat australian pe nume Tom Healy, cu care s-a întâlnit în Bali.

Acum, cei doi și-au cumpărat împreună o casă într-o zonă frumoasă a Australiei.

Iubitul lui Marilu este fotograf de meserie și este mai în vârstă decât influencerița de 27 de ani. Tom are cu opt mai mult, însă diferența de vârstă nu este resimțită de cei doi.

Recent, roșcata a promis că le va împărtăși fanilor felul în care s-a întâlnit cu Tom și cum a început povestea lor de dragoste. Ea a precizat că s-au întâlnit prima oară în Bali, iar de atunci, lucrurile au mers de la sine într-o direcție foarte frumoasă pentru amândoi.

