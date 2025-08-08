Iustin Petrescu, mesaj tulburător după ce Marilu Dobrescu s-a afișat cu presupusul iubit: „«Nu mai vreau să trăiesc»”

Iustin Petrescu a publicat un mesaj tulburător după ce fosta lui iubită, Marilu Dobrescu, s-a afișat cu presupusul iubit, după o absență de aproximativ două luni de pe rețelele sociale. Influencerița a luat o pauză de la social media după ce l-a acuzat pe Iustin de violență domestică.

Iustin Petrescu, primul mesaj după ce Marilu Dobrescu s-a afișat cu presupusul iubit

Iustin Petrescu (36 de ani) a dezvăluit că actuala lui iubită, Hara, i-a mărturisit că „nu mai vrea să trăiască”, după ce a devenit ținta unui val de mesaje jignitoare și amenințări în conexiune cu acuzațiile pe care Marilu Dobrescu (27 de ani) i le-a adus lui.

Iustin Petrescu a făcut aceste dezvăluiri personale în dreptul unor capturi de ecran cu mesajele pline de ură pe care el și Hara le-au primit în ultimele luni. Bărbatul trage un semnal de alarmă referitor la impactul pe care aceste mesaje le au asupra celor care le primesc.

„Am fost bombardat cu mii de mesaje violente, dezumanizante”

„«Nu mai vreau să trăiesc». Prima oară când am auzit asta în casă a fost acum două luni. Printre lacrimi. Aveam același gând, dar nu i-aș fi spus ei asta niciodată. Nimic nu te pregătește pentru momentul în care viața ta devine ținta publică a urii.

Am fost învățat să cred că «dacă ai conștiința curată, vei fi bine». Nu e chiar așa. Nu acum, cel puțin. În ultimele două luni am trecut prin una dintre cele mai dificile și dureroase perioade din viața mea. Nu doar că mi-am văzut viața personală sfâșiată în fața tuturor, dar am fost bombardat cu mii de mesaje violente, dezumanizante”, a scris Iustin Petrescu.

„Am ales să mă opresc, poate puțin mai târziu decât trebuia”

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format un cuplu timp de aproximativ patru ani. În primăvara anului 2024, cei doi au anunțat că au decis de comun acord să se despartă, după ce nu au reușit să devină părinți, așa cum își doreau.

La aproximativ un an de la despărțire, Marilu Dobrescu a postat un vlog cu titlul „Totul despre abuzatorul meu”, în care povestește prin ce ar fi trecut alături de Iustin. După apariția videoclipului, Iustin a devenit ținta unui val de reacții negative. Pentru a-și repara imaginea, Iustin Petrescu a dat-o în judecată pe fosta iubită și a acceptat invitația în mai multe podcasturi și emisiuni TV pentru a-și spune versiunea de poveste. În plus, bărbatul a făcut public un videoclip în care Marilu este violentă cu una dintre pisicile lor.

„Hate-ul online nu este activism. Nu este justiție. Este o formă de cruzime și atât”

„Postarea aceasta este despre cât de periculos este discursul de ură. Despre ce înseamnă să încerci să îți păstrezi mintea întreagă când fiecare colț de internet, și nu numai, îți spune că nu meriți să mai exiști. Nu am răspuns cu ură, am ales să mă opresc, poate puțin mai târziu decât trebuia, iar acum aleg să încerc să mă vindec și să merg mai departe.

Am mult de reparat. În mine, în viața mea și în imaginea mea, dar mai ales în încrederea că oamenii pot vedea mai departe de ce li se aruncă pe ecran. Hate-ul online nu este activism, face victime reale zi de zi. Asta nu este justiție. Este o formă de cruzime și atât. Dacă simți că nu mai poți, scrie-mi. Oricât de negru pare totul în acest moment, nu este, îți promit”, a încheiat Iustin Petrescu.

TelVerde Antisuicid

Dacă tu sau cineva pe care îl cunoști se confruntă cu probleme de sănătate mintală, stres emoțional, probleme legate de consumul de substanțe sau are nevoie doar să vorbească, sună la 0800801200, o linie telefonică apelabilă gratuit de pe teritoriul României, din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

TelVerde Antisuicid nu sună înapoi persoane care au apelat TelVerde Antisuicid. În situații în care tentativa de sinucidere este iminentă, vă încurajăm insistent să sunați la 112 pentru a chema serviciile de urgență, abilitate să intervină.

