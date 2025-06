Iustin Petrescu a publicat un material video şocant cu Marilu Dobrescu în timp ce îşi bătea pisica în faţa camerei: „Ce ţi-a făcut?”

Scandalul dintre Iustin Petrescu şi Marilu Dobrescu capătă noi proporţii, iar acum, fostul iubit al influenceriţei a scos la iveală dovezi şocante care ar putea schimba complet percepţia publicului asupra relaţiei lor. Iustin a publicat un material video pe reţelele de socializare în care se poate observa un comportament agresiv al Marilu faţă de pisica sa. În videoclip, Iustin este vizibil şocat de atitudinea fostei sale iubite, fiind surprins de gesturile violente făcute de Marilu, chiar în faţa camerei, în plină campanie de Crăciun.

Materialul şocant în care Marilu îşi bate pisica

Înregistrarea publicată de Iustin Petrescu este cu adevărat şocantă pentru mulţi dintre cei care au urmărit-o. În filmuleţ, Marilu Dobrescu este surprinsă în timp ce îşi loveşte pisica în mod agresiv, în timp ce Iustin Petrescu, vizibil afectat, încearcă să o calmeze.

Reacţia lui este una de şoc şi neînţelegere, iar comentariile sale din acel moment sunt pline de îngrijorare.

„Ce ţi-a făcut? Potoleşte-te, te rog, cu nervii ăştia şi cu exageratul ăsta. De ce dai în pisică?”, sunt cuvintele rostite de Iustin, în timp ce pare să fie incapabil să oprească comportamentul violent al fostei sale partenere.

Iustin Petrescu a publicat acest video pe reţelele de socializare, iar reacţiile nu au întârziat să apară. Mulţi dintre cei care urmăresc scandalul dintre cei doi au fost șocați de imagini și au început să își exprime părerea despre comportamentul Marilu, acuzând-o de cruzime față de animale și cerând explicaţii.

De asemenea, video-ul a stârnit o dezbatere amplă în mediul online, între cei care susţin că Marilu a acţionat impulsiv din cauza nervilor şi cei care consideră că atitudinea ei reprezintă un comportament inacceptabil faţă de un animal.

„Schema de marketing şi bts (behind the scenes – în culise). De ce nu ai plecat fraiere? Ia schemă de marketing şi acum cu manipulat o ţară. Am materiale ca să scot un documentar.

Scuza tot timpul era alta, niciodată nu făcea nimic, tot timpul se schimba povestea când era spusă”, sunt cuvintele scrise de Iustin pe imaginile video în care Marilu exercită un comportament agresiv asupra pisicii sale.

Iustin Petrescu scoate dovezile despre comportamentul Marilu

În acest scandal continuu dintre cei doi, Iustin Petrescu a decis să răspundă acuzaţiilor care au fost aduse la adresa lui şi să îşi susţină versiunea. După ce Marilu a făcut publice înregistrările în care el cerea bani şi o acuza de abuzuri fizice, Iustin a publicat acum dovezi care arată un alt unghi al relaţiei lor..

Iustin a adus dovezi video care atestă comportamentul Marilu în faţa camerei de filmat, în situaţii de furie extremă, un comportament care a fost ignorat de public până acum.

Iustin nu regretă că a protejat-o pe Marilu

În ciuda comportamentului agresiv pe care Marilu l-ar fi avut, Iustin Petrescu nu regretă că a protejat-o pe influenceriţă în trecut. Acesta a explicat că, în ciuda acuzaţiilor de abuz pe care le-a adus Marilu la adresa lui, el nu a ieşit public cu aceste detalii pentru a o proteja

„Nici in ziua de astazi nu regret ca nu am iesit in fața cu lucruri, ca am protejat-o toata oerioada aia, ca m-am abtinut, ca am tinut in mine. Am un set de valori si nu calc peste ele, daca iau o decizie nu dau inapoi.

Asistati la cel mai mare abuz live pe care l-a vazut cineva. Dovezile sunt dovezi, justitia se face in tribunal fix din acest motiv”, a spus Iustin, subliniind că decizia de a ieşi acum cu aceste dovezi nu a fost uşoară, dar că adevărul trebuie spus.

Actuala iubită a lui Iustin Petrescu, afectată de scandalul acestuia cu Marilu Dobrescu

Scandalul dintre Marilu şi Iustin continuă să împartă publicul în două tabere. Unii dintre fanii Marilu sunt extrem de supăraţi de comportamentul lui Iustin, considerând că el ar trebui să tacă şi să nu expună viaţa privată în faţa tuturor. Alţii însă susţin că Iustin are dreptul să îşi spună versiunea şi să demonstreze ce s-a întâmplat cu adevărat în relaţia lor.

De asemenea, Iustin a spus că actuala sa iubită, Hara, este foarte afectată de acest scandal, iar comentariile publice au avut un impact major asupra relaţiei lor.

„Poţi strica viaţa cuiva. Aseară, în pat, mi s-a rupt sufletul când mi-a spus Hara că a avut cel mai frumos an din viaţa ei, şi știi cine l-a ruinat, şi nu se va mai întâmpla niciodată. Nu am avut cum să o contrazic”, a mărturisit Iustin, dând de înţeles că tot acest scandal a avut un efect negativ asupra iubitei sale actuale.

Sursa foto: Instagram şi TikTok/ Sursa video: TikTok

