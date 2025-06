Hara, iubita lui Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu l-a acuzat pe Iustin de violență domestică: „Mi se pare cu adevărat revoltător”

Iubita lui Iustin Petrescu, Hara, a făcut primele declarații după ce partenerul ei a fost acuzat de fosta lui iubită, Marilu Dobrescu, de violență domestică.

Hara, iubita lui Iustin Petrescu după despărțirea lui de Marilu Dobrescu, a reacționat în mediul online la acuzațiile de violență care i-au fost aduse partenerului ei.

Marilu Dobrescu l-a acuzat pe Iustin Petrescu, de care s-a despărțit în primăvara anului 2024, că a fost violent fizic cu ea de-a lungul relației lor. Influencerița a detaliat incidentele violente într-un videoclip publicat pe YouTube.

Iustin a negat acuzațiile lui Marilu și a spus că o va da în judecată. Ulterior, influencerița a făcut publică o înregistrare în timpul căreia Iustin admite că a fost violent cu ea. În apărarea lui, Iustin a făcut public un videoclip în care Marilu o bate pe una dintre pisicile lor.

După toate acestea, iubita lui Iustin, Hara, a făcut primele declarații despre conflictul dintre partenerul ei și fosta lui iubită.

„Circul devine mai credibil decât adevărul”

„Nu obișnuiesc să dau explicații străinilor despre viața mea personală, dar când circul devine mai credibil decât adevărul, nu am de ales decât să vorbesc. Știu că urmează să răstălmăciți și asta, be my guests (sunteți invitații mei n.red.).

Relația mea a început după ce el s-a desprins complet din fosta lui relație. Nu există trădare. Nu există complot. Nu există «furt». Există doar o relație toxică, încheiată în termeni cel puțin discutabili, și doi oameni care au ales, ulterior, să meargă împreună mai departe”, a scris Hara în mediul online.

„Mi se pare cu adevărat revoltător cum o persoană cu un istoric de comportamente instabile reușește să fie luată de bună fără nicio întrebare”

În continuarea mesajului, Hara și-a îndreptat atenția către Marilu Dobrescu. Despre influenceriță, Hara a spus că are „un istoric de comportamente instabile, contradicții publice și acuzații schimbătoare”.

„Ceea ce mi se pare cu adevărat revoltător este cum o persoană cu un istoric de comportamente instabile, contradicții publice și acuzații schimbătoare reușește să fie luată de bună fără nicio întrebare. A ajuns să tragă în noroi nu doar un om, ci întreaga lui viață. Și toți cei care nu se conformează poveștii ei sunt puși la zid.

Hai să vorbim și despre ce nu se spune. Despre agresivitate. Despre manipulări evidente. Despre umilirea suportată de parteneri în privat, dar și în public. Despre relațiile romantice sau platonice anterioare unde victimizarea a fost folosită pentru a controla narațiunea și despre oamenii din jur care au comportamente similare. Despre faptul că lucrurile nu sunt niciodată alb și negru, dar totuși, aici, a devenit toată lumea judecător, juriu și călău”, a mai scris iubita lui Iustin Petrescu, în mediul online.

