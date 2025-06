Iustin Petrescu recunoaște că a bătut-o pe Marilu Dobrescu, într-o înregistrare făcută publică de influenceriță: „Am fost o persoană oribilă, recunosc” / Video

Iustin Petrescu recunoaște că a bătut-o pe Marilu Dobrescu, într-o înregistrare publicată de influenceriță pe rețelele sociale.

Iustin Petrescu recunoaște că a bătut-o pe Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu (26 de ani) l-a acuzat pe fostul iubit, Iustin Petrescu, de care s-a despărțit în 2024, că a fost violent fizic cu ea în timpul relației lor. Influencerița a povestit, într-un videoclip publicat pe YouTube, primul și cel mai grav incident violent la care a supus-o Iustin. Bărbatul a spus că o va acționa în instanță pe Marilu. Ulterior, creatoarea de conținut online a făcut publică o înregistrare în care Iustin recunoaște că a fost violent cu ea.

„Am mai făcut vreodată? Ți-am mai făcut vreodată? Nu ți-am mai făcut niciodată, pentru că mi-am învățat lecțiile și am zis că trebuie să fac ceva ca să fie totul mai mișto. Nu am cum să răspund violenței ei verbale. (…) Am învățat din greșelile mele. (…) În primul an a fost super mare haos. (…) Primul an a fost oribil. Am fost o persoană oribilă, recunosc. Dar am și lucrat la mine să fiu cea mai bună versiune a mea”, spune Iustin în înregistrarea făcută publică de Marilu.

„Aveți curaj. Ieșiți. VORBIȚI”

„Te cred. Vă cred. Bat obrazul PUBLIC tuturor care NU o fac. Aveți curaj. Ieșiți. VORBIȚI. Astăzi, la ora 18:00, în fața Guvernului, e protest pentru siguranța femeilor. Vă anunț dacă individul are măcar decența să trimită albumul furat cu poze în ipostaze intime”, a scris Marilu în dreptul postării.

Potrivit influenceriței, Iustin a plecat cu un album cu fotografii cu ea nud, surprinse în spital, atunci când cei doi încercau să conceapă prin FIV.

