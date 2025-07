Iubita lui Iustin Petrescu, Hara, șocată că el a vrut un copil cu Marilu Dobrescu: „O consider o persoană profund tulburată”

Hara a făcut mai multe declarații despre Marilu Dobrescu, fosta parteneră a iubitului ei, Iustin Petrescu. Iustin și Marilu au format un cuplu timp de aproximativ patru ani, au încercat să devină părinți cu ajutorul fertilizării in vitro și în prezent se acuză reciproc de violență domestică, la un an de la despărțire.

Iubita lui Iustin Petrescu, Hara, îngrozită că el a vrut un copil cu Marilu Dobrescu

Hara a fost implicată fără să vrea în conflictul dintre iubitul ei, Iustin Petrescu (36 de ani), și fosta lui iubită, Marilu Dobrescu (26 de ani). După ce a fost avertizată în legătură cu Iustin, Hara a decis să vorbească public. Tânăra i-a asigurat pe cei care își fac griji pentru ea că își poate purta singură de grijă și că are familie și prieteni care să o protejeze în cazul în care Iustin ar încerca vreodată să fie violent cu ea, lucru de care nu se teme.

Tot Hara a spus în ce stare era Iustin după despărțirea de Marilu. „Era într-o stare foarte jalnică, depresiv, distrus… Au fost nenumărate nopți în care m-a trezit din somn din cauza atacurilor de panică”, a spus Hara în emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Tânăra crede că Marilu a fost violentă cu Iustin. „După reacțiile pe care le are, da, a dat în el”, a spus.

„O consider pe ea o persoană profund tulburată, care are nevoie de ajutor”

În cadrul aceluiași interviu, Hara a spus că a fost îngrozită să afle că Iustin și Marilu au decis că vor să devină părinți după doar trei luni de relație.

„Mai rău, de ce ai încercat să faci un copil? Și după trei luni de relație, sau cât era. Eu când am auzit acest lucru am rămas șocată. Eu nu știam. (…) Eu nu am știut nimic de ea, nu m-a interesat. Pe Iustin îl știam, eram prieteni pe Facebook de foarte mult timp.

Dar, uitându-mă la lucrurile pe care le postează, lucrurile pe care le zice, lucruri pe care mi le-au spus oameni care au fost în jurul relației lor, atât prieteni de-ai ei, cât și prieteni de-ai lui, eu o consider pe ea o persoană profund tulburată, care are nevoie de ajutor. Cred că este victima împrejurărilor, a familiei sale, a prietenilor și a managerilor. Este, din păcate, o marionetă, folosită pentru că aduce bani și notorietate celor din jur”, a mai declarat iubita lui Iustin Petrescu, potrivit Spynews.ro.

Cum s-au cunoscut Iustin Petrescu și iubita lui, Hara

Hara și Iustin Petrescu s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în apartamentul în care el locuia cu Marilu Dobrescu. Hara a venit cu o prietenă într-un grup mai mare care s-a adunat acasă la influenceri, cât Marilu era plecată.

Foto: Instagram/@iustinpetrescu

