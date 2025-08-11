Marilu Dobrescu, dezvăluire șocantă după ce a „dispărut” de pe internet: „Revin cu un diagnostic!” Mesajul cu care și-a luat prin surprindere fanii

Marilu Dobrescu a postat videoclipul viral în care a vorbit despre abuzul fizic și psihologic pe care l-a îndurat de la fostul ei iubit, Iustin Petrescu, și apoi a dispărut subit de pe internet pentru două luni. Fanii s-au întrebat încontinuu ce s-a întâmplat cu ea, mai ales că luase recent decizia de a se muta în Australia, acolo unde avea un iubit și unde urma să înceapă studii. Acum, Marilu a reapărut pe internet și a oferit o explicație.

Marilu Dobrescu a revenit, după 2 luni de pauză de la social media

Influencerița Mazilu Dobrescu a lipsit 2 luni de pe internet, iar absența ei a început să ridice semne de întrebare pentru fani. Totul a venit în contextul în care vedeta a postat videoclipul în care a spus că a fost agresat fizic de către fostul ei partener, iar acesta a decis să o tragă la răspundere în instanță.

Marilu și Iustin au fost în centrul atenției după ce influencera a pornit un adevărat război împotriva fostului ei iubit, care, conform spuselor sale, a abuzat-o inclusiv fizic. La rândul său, Petrescu a decis să o dea în judecată.

După ce au început să apară înregistrări audio și tot mai multe probe, Marilu a decis să dispară cu totul din mediul online. Ea a luat o pauză de două luni după scandalul în care și ea a fost acuzată de violență, comportament periculos și altele.

Deși avea tot timpul campanii și era prezentă non stop în social media, Marilu s-a retras brusc și a lăsat apele să se calmeze, în urma dezvăluirilor pe care le-a făcut.

Marilu, replică pentru Iustin Petrescu și scandalul enorm dintre ei

Acum, vedeta a revenit pe internet și a scris un mesaj lung pentru fanii ei. Ea a acuzat un „linșaj mediatic” și le-a mulțumit fanilor ei pentru mesajele pe care i le-au trimis. Tânăra a vorbit în mesajul ei despre un „diagnostic” și despre faptul că acum se află sub supraveghere medicală, semn că sănătatea ei mintală a avut de suferit în urma scandalului.

Totodată, ea a spus că de procesul cu Iustin se ocupă avocații, așa că nu va mai vorbi public despre acest subiect. Marilu a scris un mesaj lung pentru fanii ei, în care a lăsat să se înțeleagă că suferă și că face tot posibilul să se vindece, luând în serios afecțiunea pe care o are. Iată mesajul ei:

”Doamne, cat de mult mi-ati lipsit! Daca nu stiati cine sunteti astazi 🙂 Sunteti cei care mi-au tinut sufletul in palme inainte sa se piarda sub daramaturi.

Revin cu recunostinta pentru sustinerea voastra, care a facut diferenta intre speranta si absenta ei. Ati fost cu mine pana la capatul pamantului, dincolo de judecata si de orice distanta. Am inteles ca mai des ne despart continente de cei cu care respiram la aceeasi masa, cand aerul devine irespirabil si sufocant.

Am invatat ca lucrurile pe care nu le rezolvam la timp au obiceiul sa-si ia bilet langa tine, chiar daca zbori pana la cel mai indepartat loc pe care ti-l imaginezi pe harta. Imi imaginam ca lectiile mari despre online vor veni de la Torrens University, fara sa am habar ca MBA-ul supravietuirii in spatiul public este linsajul mediatic.

Le multumesc si celor care m-au pus la zid pentru materialul video care ”si-a facut datoria” sa convinga publicul ca sunt vrednica de judecata si de pedeapsa. Pentru ca suntem in online, nu trebuie sa uitam regula ca perceptia este mai importanta decat realitatea. In realitate, fiecare are momente de limita de care nu este mandru in intimitatea vietii private si mai ales, in intimitatea unei relatii, fara sa-si imagineze ca va fi in vazul a milioane de oameni 4 ani mai tarziu.

Dupa Judecata de Apoi Publica (asta ar fi fost ultimul cerc din Infern daca Dante avea cont de Instagram) ma intorc la voi cu responsabilitatea celui care a supravietuit unui diagnostic. Tot ce am invatat sa nu uit niciodata este ca trebuie sa mergem pe varfuri in spatiul dintre sufletele conectate in online. Dincolo de ecrane, vulnerabilitatile sunt reale, iar cuvintele au aceeasi putere de a rani, sau de a vindeca.

Curajul vostru de a va spune povestea a reprezentat pentru mine certitudinea ca nu sunt singura si ca apartin unei familii mai mari, care lupta cu acelasi diagnostic.

Acum sunt mai bine, fiind in grija specialistilor care ma ajuta sa trec prin tot roller coaster-ul cu care vine la pachet un seism care te zguduie din temelii. Discursul legal a fost preluat de alti specialisti pe un drum care se deruleaza in liniste, fara artificii publice.

Nu in ultimul rand, as vrea sa-i multumesc mamei mele, care a dus toate luptele pe care le-am pierdut cand am fost la pamant. Pot sa spun ca mi-a dat viata din nou si ca acum stiu sa pretuiesc altfel toate lucrurile de care m-am tinut sa nu cad.

Va iubesc si va multumesc pentru felul in care ati calcat pe varfuri in tacerea de care am avut nevoie ca sa aud mai bine ce s-a stricat in mine.

Las aici harta momentelor simple care m-au facut sa ma reindragostesc de viata! I’m back, baby!”, a scris Marilu pe Instagram”.

