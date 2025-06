Iustin Petrescu a dat-o în judecată pe Marilu Dobrescu după ce influencerița l-a acuzat de violență domestică: „Aici am ajuns”

Iustin Petrescu a dat-o în judecată pe Marilu Dobrescu după ce influencerița l-a acuzat de violență domestică, la un an de la despărțire.

Iustin Petrescu, primele declarații după ce a dat-o în judecată pe Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu (26 de ani) l-a acuzat pe Iustin Petrescu (36 de ani), fostul ei iubit, că a fost violent fizic cu ea în timpul relației lor. Influencerița a lansat acuzațiile într-un vlog publicat pe YouTube în data de 30 mai 2025. Iustin susține că acuzațiile lui Marilu nu sunt adevărate și a dat-o în judecată pentru a demonstra acest lucru.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format un cuplu timp de aproximativ patru ani. În primăvara anului 2024, cei doi au anunțat că au decis de comun acord să se despartă, după ce nu au reușit să devină părinți, așa cum își doreau.

„Credibilitatea s-a dus”

La aproximativ un an de la despărțire, Marilu a postat un vlog cu titlul „Totul despre abuzatorul meu”, în care povestește prin ce ar fi trecut alături de Iustin. După apariția videoclipului, Iustin a devenit ținta unui val de reacții negative. Pentru a-și repara imaginea, Iustin a dat-o în judecată pe fosta iubită.

„Eu sunt videograf și fotograf la bază. Ce facem cu influencing-ul? Aici am ajuns. Eu aveam școala mea pentru copii cu nevoi speciale. Credibilitatea s-a dus. Au trecut sute de elevi pe la mine pentru că părinții aveau încredere în mine, de acum încolo… Pentru un amalgam de păreri, pentru că altfel nu am cum să le spun… (…) Lumea mă oprește pe stradă, am primit mesaje mai devreme că fac numele de Iustin de râs și așa mai departe. Speranța moare ultima”, a declarat Iustin Petrescu, la „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au semnat un acord de confidențialitate atunci când s-au despărțit

După ce Marilu a detaliat presupusele acte de violență ale lui Iustin, acesta din urmă a spus că dimpotrivă, ea a fost cea violentă cu el. În susținerea acuzațiilor sale, influencerița a făcut publice mai multe mesaje dintre ea și o prietenă pe care a sunat-o după ce Iustin ar fi bătut-o. La rândul lui, Iustin a publicat o imagine cu o vânătaie pe obraz, unde susține că a fost lovit cu pumnul în față de fosta iubită.

Ulterior, influencerița a făcut publică și o înregistrare în timpul căreia Iustin admite că a fost violent cu ea. Mai apoi, în apărarea lui, Iustin a făcut public un videoclip în care Marilu a fost violentă cu una dintre pisicile lor.

Atunci când s-au despărțit, Marilu și Iustin au semnat un acord de confidențialitate care prevedea ca anumite detalii despre relația lor să nu fie făcute publice. Reprezentanții lui Marilu au spus că influencerița nu dorește să facă alte declarații pentru moment.

