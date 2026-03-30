Cătălin Cîrjan și-a cerut iubita de soție. Căpitanul echipei Dinamo și Evelyn Tamaș, logodnă cu decor spectaculos

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor romantic spectaculos. Momentul emoționant a fost surprins în imagini, care au fost apoi împărtășite cu prietenii și fanii lor din mediul online.

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, și-a cerut în căsătorie iubita, Evelyn Tamaș, într-un moment care îmbină emoția și romantismul. Fotbalistul, cunoscut pentru cariera sa impresionantă și evoluțiile constante pe teren, a organizat un decor spectaculos care a captat imediat atenția fanilor din mediul online.

Imaginile postate pe Instagram dezvăluie un aranjament grandios de trandafiri roșii în formă de inimă, înconjurat de lumânări aprinse, și mesajul luminat „Will you marry me?”.

Cătălin Cîrjan a îngenuncheat, ținând în mână inelul de logodnă, în timp ce Evelyn, vizibil emoționată, ținea un buchet uriaș de trandafiri. Momentul a fost încărcat de naturalețe și eleganță, iar reacțiile online au fost pe măsură.

Cererea în căsătorie vine într-un moment important pentru fotbalist. Acesta a revenit de curând de la Arsenal, unde s-a format, iar acum poartă banderola de căpitan al echipei Dinamo București.

Citește și: Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, primele declarații după zvonurile legate de divorț: „Vă rugăm, cu respect, să ne fie protejată intimitatea familiei”

Citește și: Lino Golden s-a căsătorit civil cu iubita lui, la două luni de la cererea în căsătorie. Cum a arătat rochia Dianei

Imaginile au devenit virale

Cererea în căsătorie a evidențiat o latură mai puțin cunoscută a mijlocașului, una vulnerabilă și profund romantică. Evelyn Tamaș, partenera lui, a fost copleșită de emoție, iar imaginile au strâns rapid mii de aprecieri pe Instagram, arătând cât de mult rezonează povestea lor cu fanii.

Cătălin Cârjan i-a dăruit iubitei sale un inel superb cu diamant, într-un decor perfect, iar emoțiile lui Evelyn nu au putut fi ascunse.

Mii de aprecieri și comentarii au primit cei doi îndrăgostiți, în doar câteva ore de la cererea în căsătorie.

Citește și: Gabriela Cristea revine în fața camerelor de filmat: „Este un proiect de suflet”. Unde o vei putea urmări

Citește și: Mihai Gâdea a anunțat că mama lui a murit: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”. Când are loc înmormântarea

Colegii de echipă, fanii, precum șu clubul Dinamo i-au felicitat pe Cătălin Cârjan și Evelyn Tamaș pentru acest pas important în relația lor.

Deși aleg să își trăiască iubirea departe de luminile reflectoarelor, Evelyn nu a lipsit niciodată din tribune, la meciurile jucate de logodnicul ei.

Sursă foto: Instagram

