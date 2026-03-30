Cătălin Cîrjan și-a cerut iubita de soție. Căpitanul echipei Dinamo și Evelyn Tamaș, logodnă cu decor spectaculos

Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo, și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor romantic spectaculos. Momentul emoționant a fost surprins în imagini, care au fost apoi împărtășite cu prietenii și fanii lor din mediul online.
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, și-a cerut în căsătorie iubita, Evelyn Tamaș, într-un moment care îmbină emoția și romantismul. Fotbalistul, cunoscut pentru cariera sa impresionantă și evoluțiile constante pe teren, a organizat un decor spectaculos care a captat imediat atenția fanilor din mediul online.
Imaginile postate pe Instagram dezvăluie un aranjament grandios de trandafiri roșii în formă de inimă, înconjurat de lumânări aprinse, și mesajul luminat „Will you marry me?”.
Cătălin Cîrjan a îngenuncheat, ținând în mână inelul de logodnă, în timp ce Evelyn, vizibil emoționată, ținea un buchet uriaș de trandafiri. Momentul a fost încărcat de naturalețe și eleganță, iar reacțiile online au fost pe măsură.
Cererea în căsătorie a evidențiat o latură mai puțin cunoscută a mijlocașului, una vulnerabilă și profund romantică. Evelyn Tamaș, partenera lui, a fost copleșită de emoție, iar imaginile au strâns rapid mii de aprecieri pe Instagram, arătând cât de mult rezonează povestea lor cu fanii.
Cătălin Cârjan i-a dăruit iubitei sale un inel superb cu diamant, într-un decor perfect, iar emoțiile lui Evelyn nu au putut fi ascunse.
Mii de aprecieri și comentarii au primit cei doi îndrăgostiți, în doar câteva ore de la cererea în căsătorie.