Gabriela Cristea revine în fața camerelor de filmat: „Este un proiect de suflet”. Unde o vei putea urmări

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriela Cristea revine în fața camerelor de filmat în 2026 cu un proiect de suflet. După 32 de ani în televiziune, vedeta și-a propus o schimbare majoră.

Gabriela Cristea își surprinde admiratorii cu un proiect nou, autentic și personal. După ce și-a dedicat timpul familiei, vedeta revine în fața publicului, dar de această dată într-un format diferit. Decizia marchează începutul unei noi etape creative pentru Gabriela.

„Vă invit să veniți cu mine într-o altă aventură”, a declarat Gabriela Cristea într-un videoclip pe YouTube. După 32 de ani de televiziune, vedeta a decis, în ianuarie 2025, să exploreze noi oportunități în mediul online. Acum, ea le propune fanilor un conținut divers, autentic și 100% în stilul său personal.

Proiectul său principal va fi un podcast la care Gabriela mărturisește că a visat multă vreme. „Ce am să fac aici? Am să fac un podcast. Este un proiect de suflet la care m-am gândit încă de anul trecut, de când am hotărât să plec din televiziune”, a explicat vedeta.

În noul său proiect, Gabriela Cristea își propune să aducă subiecte interesante și relevante, fără constrângerile impuse de televiziune. „Vreau să fac lucrurile așa cum simt eu, fără să mă gândesc că altcineva ar trebui să gândească un program de televiziune pe care eu să îl prezint”, a subliniat ea.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News