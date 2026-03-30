Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, primele declarații după zvonurile legate de divorț: „Vă rugăm, cu respect, să ne fie protejată intimitatea familiei”

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu clarifică zvonurile despre divorț

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au decis să pună capăt speculațiilor privind relația lor, care au circulat intens în ultima săptămână. Într-un interviu pentru Click!, cei doi au afirmat clar că nu există niciun divorț și au vorbit deschis despre căsnicia lor.

Deși în spațiul public s-a vehiculat că ar fi apărut probleme în cuplul lor, inclusiv zvonuri că Vicențiu Mocanu ar fi inițiat un proces civil împotriva soției sale, cei doi au negat categoric aceste informații. Potrivit Click!, Vicențiu a subliniat în cadrul emisiunii Spynews TV Live că nu există nicio acțiune legală împotriva Cristinei.

Cuplul a recunoscut însă că a trecut printr-un moment mai tensionat, generat de o discuție aprinsă. „A fost o discuție mai tensionată, firească în orice familie unde sunt două caractere puternice. Ne-am împăcat și suntem foarte bine. Noi ne-am păstrat viața privată, însă am văzut că lucrurile au mers într-o direcție greșită și de aceea am venit cu această clarificare”, au explicat aceștia pentru Click!.

„Nu dorim să mai fim subiect de presă”

Cristina și Vicențiu au dorit să transmită publicului că, în ciuda speculațiilor, relația lor rămâne solidă. „Ne concentrăm pe familie, pe carieră, pe business-uri și pe ceea ce construim împreună, cu încredere. Vă rugăm, cu respect, să ne fie protejată intimitatea familiei, a copiilor și dreptul la viață privată. Dacă va fi ceva important, vom comunica direct. Până atunci, nu dorim să mai fim subiect de presă”, au declarat cei doi, dorind să închidă acest subiect.

Povestea de dragoste dintre Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu a început cu ani în urmă și a culminat cu o nuntă spectaculoasă pe 24 iunie 2024, la un restaurant de lux din Râmnicu Vâlcea, unde peste 500 de invitați au fost martori ai fericirii lor. Artista a vorbit cu entuziasm despre relația lor înainte de marele eveniment.

„Soțul meu mă face fericită în fiecare zi și mă răsfață maxim! Îmi este alături în tot ceea ce fac, mă iubește și ne pregătim de nuntă! Nu am avut timp să mergem prea departe de ziua mea, am venit până în Bulgaria, cu copiii. Sunt împlinită, fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiesc acum!”, a spus artista atunci.

Foto: Instagram; Facebook

